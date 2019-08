India heft restricties Kashmir deels op

Indiase autoriteiten hebben de blokkade die al enkele weken van kracht is in het door dat land bestuurde deel van Kashmir deels opgeheven. Volgens persbureau AP zijn in het gebied de communicatielijnen zaterdagochtend deels hersteld. De inwoners kunnen nu weer gebruik maken van telefoon en internet.

Zeventien van de ongeveer honderd telefooncentrales in de regio zijn weer aangesloten, meldt persbureau AFP. De verbindingen werden twee weken geleden verbroken, toen de Indiase regering van premier Modi aankondigde de autonomie van Indiaas Kashmir in te trekken. De speciale status van de regio is afgeschaft.

Een journalist kan zaterdag weer telefoneren in zijn kantoor in Srinagar. Foto Tauseef Mustafa/AFP

Die beslissing leidde tot grote woede van inwoners van de regio. Om massale protesten tegen te gaan kregen veel activisten en politici huisarrest opgelegd en werden samenscholingen verboden. De regering zette ongeveer duizend extra veiligheidstroepen in. Vanaf zaterdag kunnen de inwoners weer naar sommige winkels en markten. Ook enkele overheidsgebouwen en scholen gaan dit weekend en maandag open.

De veiligheidstroepen blijven wel aanwezig en „alert”, volgens AP. Het persbureau beschrijft dat soldaten vrijdag een protest in de gaten hielden in de stad Srinagar, toen honderden mensen de straat opgingen na het vrijdaggebed.

Besproken in Veiligheidsraad

De langzame openstelling volgt op een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Daarin werd vrijdag voor het eerst in decennia over de kwestie-Kashmir gediscussieerd. Dat gebeurde op verzoek van Pakistan en China; landen die net als India het integrale gebied Kashmir claimen.

Vooral Pakistan staat zeer afwijzend tegenover het besluit van de Indiase regering om de autonomie op te heffen. De Pakistaanse regering zegde de handel met India op, stuurde de Indiase ambassadeur weg en benoemde donderdag tot een ‘zwarte dag’.

Volgens de VN is Kashmir nog officieel betwist grondgebied. Tussen India en Pakistan ligt in Kashmir sinds 1948 een zwaar gemilitariseerde grens. De VN-mensenrechtencommissie liet vorige week weten bezorgd te zijn over de situatie in het door India bestuurde deel.

