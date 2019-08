Energieverkopers handelen onderling in gevoelige persoonsgegevens

Telefonische energieverkopers handelen onderling in telefoonnummers en andere persoonsgegevens van potentiële klanten om hun producten beter aan de man te kunnen brengen. Dat schrijft het AD op basis van documenten en gesprekken met betrokkenen.

In sommige gevallen gaat het niet alleen om telefoonnummers, maar ook om namen van potentiële klanten, evenals hun adressen, rekeningnummers en zelfs burgerservicenummers. De kennis van iemands privégegevens wordt vervolgens ingezet voor verkooptrucs. Bovendien kan met de data (identiteits)fraude worden gepleegd.

De gegevens worden doorgegeven, maar ook verkocht. Uit een factuur uit 2018 die de krant inzag, blijkt dat in een transactie 80.000 adressen en nummers in totaal 2.500 euro opbrachten. In sommige gevallen gaat het om illegaal verkregen persoonsgegevens, bijvoorbeeld door hackers.

Ouderen als doelwit

Hoeveel doorgegeven en verkochte adresbestanden het AD inzag, is niet duidelijk. De krant beschikt onder meer over een mail met persoonsgegevens van tienduizend 60-plussers. Ouderen worden door telefonische verkopers vaak benaderd omdat ze een makkelijker doelwit zijn voor verkooptrucs, in dit geval voor energiecontracten.

Een van de lijsten zou gegevens bevatten van klanten van Delta Lloyd en mogelijk in 2014 zijn gelekt. Nationale Nederlanden, het bedrijf dat Delta Lloyd in 2017 overnam, zegt dat de financieel dienstverlener niet zelf achter het lek zit en gaat volgens het AD onderzoeken hoe de gegevens in het telemarketingscircuit terecht zijn gekomen.

De Autoriteit Persoonsgegevens herkent het beeld dat de handel in persoonsgegevens toeneemt, aldus de krant.