‘Easy Rider’-acteur Peter Fonda (79) overleden

De Amerikaanse acteur Peter Fonda is vrijdag overleden aan de gevolgen van longkanker, heeft zijn familie laten weten. De 79-jarige werd genomineerd voor een Oscar en won een Golden Globe.

Fonda werd beroemd door zijn rol als Wyatt, de hoofdpersoon in de film Easy Rider. Hij schreef ook het scenario van die roadmovie over de motorrijders Billy (Dennis Hopper) en Wyatt - hij noemt zijn chopper ‘Captain America’ - die op zoek zijn naar ultieme vrijheid. Easy Rider kwam uit in 1969 en was een van de eerste films die voortkwam uit de Amerikaanse tegencultuur. De soundtrack bevatte popmuziek van bands als Steppenwolf (het nummer ‘Born to be wild’) en The Byrds. Fonda werd een icoon van de tegencultuur.

Lees ook: Meer over de tegencultuur in dit stuk over Woodstock, de moeder aller festivals

Die counterculture maakte furore in de Verenigde Staten in tweede helft van de jaren ’60 en de vroege jaren ’70, en begon met publieke onvrede tegen de oorlog in Vietnam. Jongeren sloten zich aan bij politieke protesten. De hippie-cultuur en psychedelische kleding, drugsgebruik en een lossere seksuele moraal werden onderdeel van die protestcultuur. Naast Easy Rider wordt ook het muziekfestival Woodstock, dat in hetzelfde jaar in New York werd georganiseerd, als belangrijkste manifestatie van de tegencultuur gezien.

Acteursfamilie en succes

Peter Fonda kwam uit een ware Hollywood-familie: Peter, die zijn carrière begon op Broadway, was de zoon van filmster Henry Fonda. Peters zus Jane werd ook actrice. Zij omschrijft hem in een verklaring als „mijn lieve, jongere broer en de prater van de familie”. De nabestaanden drukken fans op het hart „in vrijheid het glas te heffen” om de overleden acteur te herdenken.

Naast Easy Rider, dat werd genomineerd voor een Oscar, maakte Fonda nog meer films, zoals Outlaw Blues en Race with the Devil. Hij won een Golden Globe voor de hoofdrol als Ulee Jackson in Ulee’s Gold (1997). In recente films, van onder meer Nicolas Cage en John Travolta, speelde hij kleine bijrollen als verstokte biker. Dat archetype bleef aan hem verbonden.