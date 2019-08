Doden bij bomexplosie trouwzaal in Kabul

Bij een bomaanslag in een trouwzaal in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zaterdag een nog onbekend aantal doden en zeker twintig gewonden gevallen. Dat meldt persbureau Reuters.

De bom ontplofte bij de huwelijksreceptie voor mannen. Op bruiloften in Kabul vieren mannen en vrouwen het feest vaak in aparte ruimtes. Meestal worden honderden gasten uitgenodigd.

Meer gedetailleerde informatie over het aantal slachtoffers volgt later, liet een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan Reuters weten. Hij kon vooralsnog slechts zeggen dat er “helaas burgerdoden zijn gevallen”. Het aantal gewonden schat de woordvoerder op tientallen. Twintig mensen zijn tot nu toe bij het ziekenhuis in Kabul binnengebracht.

Vredesonderhandelingen leiden nog niet tot minder geweld

Bij een zelfmoordaanslag in Kabul vielen ruim een week geleden ook al veertien doden en raakten 145 mensen gewond. De Talibaan eiste die aanval op.

Aanslagen komen regelmatig voor in Afghanistan. Een groot deel ervan is het werk van de Talibaan. De verkiezingen eind september zijn een extra aanleiding voor aanslagplegers om toe te slaan. Vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Talibaan hebben er in de afgelopen maanden nog niet voor gezorgd dat het geweld sterk is verminderd.