China knapt oude legerbarakken in Hongkong op – voor het geval dat

Het Chinese Volksbevrijdingsleger waarschuwde Hongkong eerder deze week via sociale media dat het leger binnen tien minuten in Hongkong kon staan. Als je op de top van Foggy Mountain in Hongkong staat, dan geloof je dat meteen.

De berg, die in het Chinees Tai Mo Shan heet, is met zijn bijna duizend meter de hoogste berg van Hongkong. Deze zaterdag hangt er boven Hongkong een enorme donderwolk, maar boven Shenzhen, de miljoenenstad net over de grens met China, straalt de zon.

Shenzhen is inmiddels twee keer zo groot als Hongkong, en het is daar dat Chinese paramilitaire troepen zijn samengetrokken als deel van het Chinees publicitaire offensief dat momenteel vooral bedoeld lijkt om de mensen in Hongkong schrik aan te jagen. Ze moeten zo bang worden voor een inval van het Chinese Volksbevrijdingsleger dat ze ophouden met demonstreren tegen China.

Britse barakken

In Hongkong zelf zijn al sinds 1997, het jaar van de Britse machtsoverdracht van Hongkong aan China, zo’n vijfduizend Chinese troepen gelegerd. China heeft bij de machtsoverdracht bedongen dat de Britse militaire bases niet zouden worden overgedragen aan Hongkong, maar rechtstreeks onder Chinees bestuur zouden komen. Ze liggen weliswaar op Hongkongs grondgebied, maar ze zijn niet van Hongkong.

Een van die oude Britse militaire bases is Shek Kong, zo'n 15 kilometer naar het noordwesten vanaf Foggy Mountain. Shek Kong is zowel de naam van een militair vliegveld als van een oud Brits legerkampement. China deed lange tijd weinig met de barakken van Shek Kong, en dat is goed te zien. Hongkong heeft een heel vochtig klimaat, dus een groot deel van de barakken zit onder de groene aanslag. Rondom de barakken staat hoge muren waar het onkruid bovenuit groeit.

Ruim behuisd

China had de barakken ook nooit echt nodig. Onder de Britse heerschappij bevonden er zich op een gegeven moment wel zo’n 40.000 militairen in Hongkong, dus China zat met slechts vijfduizend militairen wel erg ruim in zijn jasje met de Britse militaire nalatenschap, die ook nog uit een aantal andere bases bestaat.

Maar er is iets veranderd, blijkt deze zaterdag. De barakken, waar je vrij makkelijk in de buurt kunt komen, hebben opeens een nieuw verfje. Dat is pas ergens in de afgelopen drie maanden gebeurd, en de verf ziet er zo vers uit dat je het idee hebt dat je die nog zou kunnen ruiken als je er naar toe zou lopen. Maar de auto uitstappen lijkt onverstandig: er zijn hoge groene hekken bijgekomen, en er staan bewapende militairen voor de toegangspoorten van de barakken. En echt dol zijn ze hier niet op pottenkijkers.

De groene hekken en de bewakers zijn nieuw, net als de glimmende metalen palen tussen de oude muren met daarop de nieuwste camera’s.

Zou dit oude Britse kampement soms klaargemaakt te worden voor de komst van meer Chinese militairen? Dat blijft moeilijk te zeggen, maar duidelijk is wel dat ze zonder enige moeite onderdak zouden kunnen vinden in de buurt van hun collega’s die er al zijn gelegerd.

Troepentransport

China heeft er de afgelopen paar jaar alles aan gedaan om de verbindingen tussen Hongkong en het vasteland van China te verbeteren. Handig voor de economie, zegt China, want het zou toch mooi zijn als Hongkong samen met een aantal andere steden integraal deel zou gaan uitmaken van de zogeheten Greater Bay Area, een soort Chinees Silicon Valley waarvan Hongkong dan het financiële centrum mag zijn.

In Hongkong is lang niet iedereen dol op die plannen, maar China heeft hoe dan ook alvast doorgezet met het aanleggen van betere transportverbindingen tussen Hongkong en het vasteland. Zo opende de Chinese president vorig jaar de langste brug over zee ter wereld, een brug die Hongkong en de voormalige Portugese kolonie Macao verbindt met het vasteland. Handig voor de economie, maar ook helemaal niet onhandig voor een snel troepentransport vanuit Shenzhen.