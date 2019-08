Amerikanen vaardigen arrestatiebevel uit voor Iraanse tanker Grace 1

De Verenigde Staten hebben vrijdag een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de Iraanse tanker Grace 1. De Amerikanen willen dat het schip opnieuw in beslag wordt genomen, nadat het hof van Gibraltar donderdag juist had bepaald dat de olietanker van het anker mag. Vrijdagmiddag om 14.00 uur lag de tanker nog stil voor de kust van Gibraltar.

Volgens de Amerikaanse regering hebben de beheerders van de Iraanse tanker zich schuldig gemaakt aan witwassen en bankfraude. Ook zouden zij Amerikaanse sancties en anti-terrorismewetgeving hebben geschonden. De Amerikanen willen beslag leggen op het schip, op de ruim twee miljoen vaten olie aan boord en op bijna 1 miljoen dollar (ongeveer 900.000 euro) die rederij Paradise Global Trading op een Amerikaanse bank heeft staan.

Lees ook: Alles wat je moet weten over de Straat van Hormuz

De beheerders van de tanker zouden op „onwettige wijze” toegang hebben gekregen tot „het Amerikaanse financiële systeem” en zo „illegale transporten naar Syrië vanuit Iran” mogelijk hebben gemaakt, aldus justitie in een verklaring. Volgens de Amerikanen zit de „terroristische organisatie” de Islamitische Revolutionaire Garde achter de transporten. Een netwerk van meerdere bedrijven zou miljoenen dollars hebben witgewassen „ter ondersteuning van dergelijke transporten”.

Bij de aankondiging van het arrestatiebevel complimenteerde Amerikaanse justitie meerdere federale recherchediensten, waaronder de FBI, voor hun onderzoek in deze zaak. Wel benadrukte justitie dat het arrestatiebevel „slechts een beschuldiging” is en dat het aan de Amerikaanse regering is om die te bewijzen.

Wederzijds confisqueren

Op 4 juli confisqueerde het Verenigd Koninkrijk Grace 1 omdat de tanker mogelijk sancties van de Europese Unie schond door ruwe olie naar Syrië te brengen. Na 43 dagen voor anker te hebben gelegen, besloot het hof van Gibraltar donderdag definitief dat de olie niet bestemd was voor een gebied waarvoor het embargo van kracht was.

De Britse confiscatie leidde tot een conflict tussen Iran en de Britten. Kort nadat het hof van Gibraltar in juli had besloten de Grace 1 nog een maand vast te houden, nam de Iraanse Revolutionaire Garde een Britse tanker in de Straat van Hormuz in vanwege het „niet naleven van de zeevaartwetgeving”.