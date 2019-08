Ajax wint van VVV, ADO Den Haag verliest van Sparta

Ajax had zaterdag een eenvoudige avond in aanloop naar het uitduel met APOEL Nicosia in de voorronde van de Champions League aankomende dinsdag. De Amsterdammers waren op bezoek in Limburg met 4-1 te sterk voor VVV-Venlo.

In een niet bijster aantrekkelijke eerste helft kwam Ajax pas op slag van rust op een 1-0 voorsprong, via een geplaatste schuiver van Hakim Ziyech. Tot dat moment waren twee kansen, voor Quincy Promes en voor Sergiño Dest, de enige hoogtepunten geweest. In de 28ste minuut was Promes dichtbij zijn eerste Ajax-goal in de Eredivisie. Hij mikte net naast het doel. Twee minuten later stuitte Dest, na een fraaie aanname uit de lucht, op VVV-keeper Thorsten Kirschbaum. Na veertig minuten moest Promes het veld verlaten met een blessure, waardoor zijn eerste wedstrijd voor Ajax in de Eredivisie op een teleurstelling uitdraaide.

De tweede helft was aantrekkelijker. Maar spannend werd het nooit. Ajax kwam drie minuten na rust al op 2-0 door een penalty van Dusan Tadic. De Ajax-aanvoerder scoorde voor de zesde competitiewedstrijd op rij. VVV probeerde daarna op zoek te gaan naar een aansluitingstreffer en dwong keeper André Onana na een klein uur zowaar tot een redding. De ploeg uit Venlo gaf echter achterin ook meer ruimte weg. Tegenslag voor Ajax was wel dat ook Ziyech nog uitviel, met een op het oog lichte blessure. De voor hem ingevallen Klaas-Jam Huntelaar tikte, al snel nadat hij binnen de lijnen was gekomen, de 3-0 binnen. Daarna leek het slechts afwachten hoe ver de score zou oplopen. Maar de schade voor VVV bleef beperkt. David Neres scoorde weliswaar 4-0. Maar Evert Lindhorst redde in de laatste minuut van de officiële speeltijd de eer voor VVV: 4-1.

Of Ajax Promes en Ziyech dinsdagavond missen in het uitduel met APOEL Nicosia in de voorronde van de Champions League is nog niet duidelijk.

Sparta wint op bezoek bij ADO Den Haag

Sparta Rotterdam kent een uitstekende seizoensstart. De club won zaterdag op bezoek bij ADO Den Haag met 2-1. Eerder deze prille competitie was Sparta ook al met 4-1 te sterk voor VVV-Venlo. En in de eerste speelronde pakte de ploeg een punt op bezoek bij Feyenoord (2-2). Met zeven punten uit drie wedstrijden is Sparta, samen met Ajax en Vitesse, voorlopig zelfs gedeeld koploper in de Eredivisie. ADO Den Haag daarentegen moet zijn eerste punten van het seizoen nog altijd behalen. Tegen Sparta verloor ADO voor de derde keer op rij.

Aaron Meijers van ADO Den Haag in duel met Abdou Harroui van Sparta. Foto ANP

Sparta had de overhand in de wedstrijd, schrijft persbureau ANP. Mohamed Rayhi opende in de 26ste minuut op fraaie wijze de score. De middenvelder schoot de bal hoog en hard achter doelman Robert Zwinkels. Na een goede steekpass van Halil Dervisoglu maakte Rayhi ook de 0-2. Rayhi scoorde dit seizoen ook al tegen Feyenoord.

ADO-trainer Alfons Groenendijk bracht aan het begin van de tweede helft Elson Hooi en Bilal Ould-Chikh in de ploeg. Een kwartier voor tijd was het ook de beurt aan Michiel Kramer. Kort daarna viel de aansluitingstreffer. Lex Immers kopte raak uit een hoekschop. Sparta hield daarna stand in een hectische slotfase.