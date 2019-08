In komkommertijd waarschuwen voor onheil dat er misschien komt

Zo half augustus kun je natuurlijk volop dieren verwachten in Journaals en actualiteitenprogramma’s. Maar er blijkt ook een ander zomergenre te bestaan: de waarschuwing voor naderende ellende. Donderdag opende Het Journaal om zes en acht uur met de mededeling dat niet langer wordt uitgesloten dat banken negatieve rente gaan rekenen voor spaargeld. En daarna bleek er ook een muizen- en rattenplaag te dreigen, vooral omdat particulieren in 2023 geen gif meer mogen gebruiken. Ook RTL nieuws bracht het nieuws over de aanstaande rattenplaag, die was zelfs het eerste item.

Het kan niet verbazen dat als er weinig gebeurt, je het moet hebben over dat wat misschien gaat gebeuren. Ook op economisch gebied werd overigens gewaarschuwd. Het gaat goed met de Nederlandse economie maar het Centraal Planbureau kondigde voor volgend jaar alvast „gure tegenwind” aan.

De ratten keerden terug in Zomer met Art op RTL4. Er werden filmpjes getoond van ratten die door de wc naar boven komen. Rooijakkers wilde weten of „onze gezondheid gevaar loopt”, als de plaag er komt. Ja, ik denk het zeker wel, zei de directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, de afzender van de waarschuwing. Alleen al omdat de ratten de ziekte van Weil kunnen overdragen.

Boswachter Arjan Postma werd er niet opgewonden van. „In iedere rietkraag wonen ratten, er wordt miljoenen keren gezwommen” en als je dan ziet hoeveel mensen de ziekte van Weil krijgen, valt het volgens hem wel mee (ongeveer dertig per jaar, zegt het RIVM). „We kunnen beter de geit de deur uitdoen, door de Q-koorts zijn meer mensen ziek geworden.”

Ondanks deze nuance, stevenden we in Jinek al weer af op „een muis- en rattenplaag van Bijbelse proporties”. Goochelaar Hans Kazan, te gast om over zijn komende optreden op Lowlands te vertellen, had er ook al mee te maken gehad bij zijn huis. Het hielp om katten en honden rond het huis te laten lopen.

Nieuwsuur negeerde de ratten en bracht een reportage over Turkije dat Syrische vluchtelingen terugstuurt naar Syrië. Het vertrek is vrijwillig, zei de Turkse burgemeester. Helemaal niet zo vrijwillig, bleek uit de reportage.

Genoeg over ratten, we sluiten af met iets zoets. De één-na-laatste aflevering van The Great British Bake Off. In de halve finale werd het uiterste van de laatste vier kandidaten gevraagd. Puffend en steunend maakten ze 24 madeleines, een ‘torta setteveli’ en 26 gebakjes die in een Parijse etalage moesten kunnen staan, zoals mille-feuilles en gebak pâte sucrée .

Voor de laatste opdracht kregen de deelnemers vijf uur de tijd. De ‘deegmarathon’ bracht wetenschappelijk medewerker Rahul (30) opnieuw gevaarlijk dicht bij een zenuwinzinking. Dat is vaste prik (hij prevelt hele uitzendingen lang ‘ik kan het niet, ik kan het niet’) maar nieuw was dat hij dit keer ook echt een opdracht verprutste. Tot nu toe was hij de jongen uit de klas die zei dat hij niet geleerd had voor een proefwerk, om erna een dikke negen te scoren.

Reden voor vreugde was er ook. Kim-Joy (27), het wonderlijke wezen met elfachtige trekken, zit nog in de wedstrijd. Ze is 27, geboren in België, opgegroeid in Londen bij haar Britse vader en Maleisisch-Chinese moeder en werkt als hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg. Maar als iemand zei dat ze vroeger een lieveheersbeestje was, geloofde je het ook.