Voor het eerst slapen in een tent – de leukste vakantie ever

De broertjes Amir (12), Yassin (9) en Anouar (6) hebben nog nooit in een tent geslapen. Ze kijken naar de tweepersoonstentjes die in een cirkel rond de middenstip van het stadion van voetbalclub Excelsior in Rotterdam staan opgesteld. Zij slapen met z’n drieën in een tent. Anouar in het midden.

Het klinkt bijzonder, en het ís bijzonder. En dat is precies wat Peter Steenbergen wil. Kinderen een vakantieherinnering meegeven. Zodat kinderen die niet met hun ouders op vakantie gaan, leuke dingen kunnen doen. Én een leuk verhaal hebben als ze terugkomen op school.

Eerder die woensdagmiddag staat Steenbergen met een tuinslang in zijn hand op het kunstgras van het stadion. Hij spuit 25 jongetjes nat die in verschillende opblaasbadjes dobberen, het is zeker 35 graden. Steenbergen is directeur van Thuis Op Straat (TOS), een stichting die in Rotterdamse wijken het hele jaar door activiteiten op straat organiseert.

„Hoe laat gaan we slapen, Peter” vraagt een jongetje.

„Ik denk dat we vanavond helemaal niet gaan slapen.”

„Hoe laat, Peter, hoe laat?”

„Laat ik niet merken dat jullie vannacht gaan slapen!”

De kinderen lachen. Dan komt Andreas Loizides (31) vertellen dat ze een rondleiding krijgen. Loizides werkt voor Excelsior4all, het deel van Excelsior dat een maatschappelijke functie wil vervullen. Feyenoord heeft een echte grasmat, zegt Loizides. „Daar kan je geen tenten opzetten. Dat gaat kapot. Als je ergens op het veld kan slapen, dan is het bij ons.”

Steenbergen heeft er een sport van gemaakt om bedrijven of instellingen zo ver te krijgen dat ze iets leuks organiseren voor ‘zijn’ Rotterdamse kinderen. Maatschappelijk ondernemen is populair, zowat elk bedrijf heeft er een budget voor. Je moet alleen de juiste mensen kennen. Steenbergen heeft een uitgebreid netwerk. Zo overnachtte al enkele jaren een grote groep kinderen op het ss Rotterdam, het passagiersschip dat nu een hotel is. De kinderen worden als reguliere gasten ontvangen. De bemanning heet hen welkom, ze moeten zelf inchecken, en krijgen vervolgens hun hut toegewezen. De meesten hebben nog nooit in een hotel overnacht.

„Dan zie je ook dat er niet voor elk kind even goed gezorgd wordt”, zegt Steenbergen. Sommigen hebben geen schoon ondergoed bij zich, of geen tandenborstel. Een jongetje kon maar niet begrijpen dat er wéér gegeten werd. Hij was gewend aan één maaltijd per dag. Een meisje dat aan Steenbergen had gevraagd of haar vriendinnetje mee mocht, zei tegen dat vriendinnetje toen hij het had goed gevonden: ‘Dat is fijn. Dan kan je vader je twee dagen niet slaan.’ Steenbergen schat dat 5 procent van de kinderen in Rotterdam echt verwaarloosd wordt. „Daar maak je je zorgen over, maar de problemen zitten vaak achter de voordeur. Je komt er moeilijk bij.”

Koken en vooral voetballen

Loizides van Excelsior is niets te veel. Met 25 jongetjes tussen de zes en de dertien jaar in zijn kielzog, draaft hij door de gangen. Hier douchen de spelers. En daar liggen ze op de massagebank. Dit is de fitnessruimte. Hier, aan die grote tafel, zitten de directeuren van Excelsior. En hier eten de spelers. „Kijk, ze hebben een PlayStation”, roept een jochie. „Mogen wij daar ook op?”

Een van de Excelsiorkoks komt koken. Vijf jongetjes krijgen een schort en een mes. De kok doet voor hoe je een komkommer zo in plakjes snijdt dat je vingers heel blijven. Yassin doet het opvallend handig. Hij helpt zijn moeder vaak in de keuken, zegt hij. Hij wil misschien kok worden. Samen met de kok maken de jongens de salade voor bij de hamburgers en friet.

Verder wordt er vooral gevoetbald. Behalve Yassin wil elke jongen later profvoetballer worden. Sven (13) heeft enorme energie. Als de anderen de schaduw opzoeken, gaat hij in zijn eentje door. Hij krijgt begeleider Freddy Dos Santos Soares (34) regelmatig zo ver een balletje over te trappen. En als iedereen is uitgeput, voetbalt hij alleen verder. Met zijn magere, gespierde jongenslijf rent hij over het veld achter de bal aan.

Dos Santos Soares en Larissa Goedar (21) wijzen terecht, trekken ruziënde jongens uit elkaar, beantwoorden vragen, smeren blote schouders in en plakken pleisters. Begeleider Juanito van der Kuilen (17) is al een kwartier bezig om een kluwen diabolotouwtjes en -stokjes te ontwarren. Steenbergen zet spelletjes uit en houdt het overzicht.

Larissa Goedar werkt meestal met meiden, zegt ze. Die houden ook van voetbal en vonden het jammer dat ze niet mee mochten, zegt ze. Maar de Excelsior-overnachting is alleen voor jongens. „Dat geeft een gevoel van samenhorigheid”, zegt Steenbergen. „Jongens onder elkaar.” De tenten worden opzet en de plekken verdeeld. „Hé, Freddy”, schreeuwt een van de jochies. Het lijkt wel een legerkampje.” Sulayman (12) zegt dat hij het zijn leukste vakantie ever vindt.

Een zomervakantie van zes, zeven weken is veel te lang voor kinderen die weinig of niets te doen hebben, zegt Steenbergen. Voor hen organiseert TOS het hele jaar door naschoolse activiteiten en intensiveert dat in de zomervakantie: voetbal, ‘stoepranden’, knutselmiddagen.

„We maken een huttendorp, waarbij kinderen hun eigen hut timmeren”, zegt Steenbergen. „De laatste avond mag je in de hut slapen. Dan wil je de volgende dag graag opgehaald worden door je moeder of door je vader zodat ze je hut kunnen bewonderen. Als dat niet gebeurt, en dat komt voor, dan breng ik ze thuis. Laatst deed ik dat. Een vreemde man deed de deur open. Het kind zei: ‘Ik woon hier ook.’ Zijn moeder had even een leuke avond gehad. Dat vind ik verder prima, maar zorg dan dat je er voor je kind bent als je thuiskomt.”

In alle vroegte worden de kinderen gewekt. Tijdens het ontbijt, ná de hockeyclinic, scheppen ze op over hoe weinig ze hebben geslapen. Dje en Daily (12) denken niet langer dan een uur.

Andreas Loizides duikt weer op, hij heeft ook in het stadion overnacht, en deelt blocnotes en pennen uit. Straks komen de mannen van het eerste elftal trainen en daarna mogen de kinderen vragen stellen. Eray zegt dat hij later best bij Excelsior wil voetballen, dan hoeft hij niet te verhuizen. Goedmoedig beantwoorden de voetballers vragen over hun lievelingseten en of ze wel of geen vriendin hebben. Dan delen ze handtekeningen uit. Sam (10) heeft nog een vraag voor Luigi Bruins. „Hoe heet je eigenlijk?”

Over deze serie Binnenkort, als de scholen weer beginnen, komen de kinderen vol vakantieverhalen de klas in. Maar veel kinderen gaan helemaal niet op vakantie. Er is geen geld voor. Deel 2 van een tweeluik over de thuisblijvers. Lees deel 1 hier: Weinig te besteden, toch een leuke zomer