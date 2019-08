Thijs H. bekent moorden, handelde naar eigen zeggen in psychose

Thijs H. heeft bekend dat hij in mei van dit jaar drie mensen heeft gedood. Twee weken geleden gaf hij in een verhoor met de politie toe, en stelde dat hij in een psychose zat, bleek vrijdag tijdens een pro-forma-zitting in de rechtbank in Maastricht. H. kreeg naar eigen zeggen „berichten” om de mensen te doden, en zei tegen de rechter dat hij zich niet bedacht had dat die berichten alleen in zijn hoofd zaten. Hij betuigde spijt voor zijn daad.

H. staat terecht voor de dood van drie mensen die allen hun hond aan het uitlaten waren. Een van de slachtoffers, een 56-jarige vrouw, werd omgebracht op 4 mei in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. De twee anderen waren een man van 68 en een vrouw van 63 die aan het wandelen waren op de Brunssummerheide bij Heerlen. Zij werden drie dagen later gedood. De politie bracht de naam en foto van H. in de openbaarheid, waarna hij op 8 mei in Zuid-Limburg werd aangehouden.

Volgens het Openbaar Ministerie is er veel bewijs tegen H. Zo is het DNA van het slachtoffer uit Den Haag gevonden op een mes dat in zijn woning aldaar werd aangetroffen. Een bekentenis kwam pas op 2 augustus nadat hij met bewijzen was geconfronteerd.

Thijs H. zei via kentekens en nieuwsberichten opdracht gekregen te hebben om twee mensen te doden. Na zijn eerste slachtoffer durfde hij eigenlijk niet meer, zei hij. Hij zou zijn moorden toch hebben doorgezet omdat hij via de televisie opdracht kreeg om nog iemand te doden. Anders zou zou zijn familie sterven, dacht hij naar eigen zeggen.

Die lezing trok justitie in twijfel. H. was onder invloed van ADHD-medicatie en drugs, stelden de aanklagers. Ook zou hij websites bezocht hebben waarop werd toegelicht hoe je je kan gedragen als een psychopaat. Zijn advocaat vroeg de details pas te bespreken tijdens de inhoudelijke behandeling.

Thijs H. wordt vastgehouden in Vught. Aanvankelijk wilde hij deze vrijdag niet voor de rechter verschijnen, maar hij werd daar door de rechter toe verplicht.

Justitie is nog in afwachting van verschillende onderzoeken. Zo worden de bevindingen van het Nederlands Forensisch Instituut pas in november verwacht. Ook over zijn gezondheid probeert justitie zich nog een beter beeld te verschaffen. Half augustus gaat de verdachte voor zeven weken ter observatie naar het Pieter Baan Centrum in Almere. Op 4 november gaat het onderzoek van de rechtbank verder met een pro-forma-zitting.