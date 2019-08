Prinses Christina (72) overleden

Prinses Christina, de jongste zus van prinses Beatrix, is vrijdagochtend op 72-jarige leeftijd overleden. Ze leed al enige tijd aan botkanker. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekendgemaakt.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix laten op Twitter weten verdrietig te zijn. „Christina was een markante persoonlijkheid met een warm hart. Met haar muzikale gedrevenheid en talent wist zij velen te beroeren. Wij koesteren de vele mooie herinneringen aan haar.” Premier Mark Rutte schrijft in een verklaring dat „haar betrokkenheid en haar warme persoonlijkheid” zal worden gemist.

In het najaar van 2017 werd bij Christina botkanker geconstateerd. Vorige zomer liet de RVD weten dat zij zich „naar omstandigheden goed” voelde en haar ziekte „als een chronische conditie” beschouwde. De prinses woonde in Rome en trad weinig in de openbaarheid.

Troonopvolging

Christina was de vierde dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Ze werd in 1947 geboren met de naam Marijke maar besloot in de jaren zestig onder haar tweede naam door het leven te gaan. In 1975 trouwde ze met Jorge Guillermo, van wie ze na twintig jaar scheidde. Ze vroeg voor haar huwelijk geen toestemming van het parlement en kwam daardoor niet meer in aanmerking voor troonopvolging. Ze kreeg drie kinderen: Bernardo, Nicolás en Juliana.

Christina werd geboren met een ernstige oogafwijking. Juliana riep daarom de hulp in van gebedsgenezeres Greet Hofmans. Dit leidde uiteindelijk tot de slepende Greet Hofmans-affaire.

Kunst

De prinses was een groot liefhebber van muziek en zong graag. Zo maakte ze onder meer een cd met kerstliedjes, werkte ze samen met Rob de Nijs en gaf ze begin jaren zeventig muziekles op een montessorischool in New York. „Alles wat artistiek en creatief is heeft meerwaarde – voor ieder mens”, zei ze in 2017 tegen NRC. „Muziek, en creativiteit in brede zin, stimuleert de complete mens.”

In 1989 verleende ze haar naam aan het Prinses Christina Concours. Ze vond de muziekwedstrijd voor kinderen belangrijk. „We leven toch een beetje in een zesjescultuur en veel kinderen, zeker in de concoursleeftijd van 12 tot en met 19 jaar, zijn bang voor excelleren want je zult maar voor nerd worden uitgemaakt”, zei ze. „Maar ik denk dat het wél goed is om je hoofd boven het maaiveld uit te steken en jezelf te tonen in je unieke talent.”

Begin dit jaar kwam Christina in opspraak toen ze twaalf oude tekeningen, waaronder een Rubens, en dertien kavels met antiek liet veilen in New York. De verkoop bracht miljoenen op maar leidde ook tot boze reacties. Zo probeerde het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen het werk van Rubens in Nederland te houden. Dit mislukte. Kort hierna werd een onafhankelijke commissie opgericht die onder leiding van oud-minister Alexander Pechtold gaat onderzoeken of cultureel erfgoed in particulier bezit wel goed beschermd is.