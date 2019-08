Oud-wereldkampioen wielrennen Felice Gimondi overleden

De Italiaanse oud-wielrenner Felice Gimondi is vrijdag op 76-jarige leeftijd overleden. De wereldkampioen van 1973 won alledrie de grote wielerrondes minimaal één keer.

De wielerkampioen kreeg een hartaanval terwijl hij aan het zwemmen voor de kust van Sicilië, meldt de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Strandwachten redden hem uit het water, maar reanimatiepogingen van artsen waren tevergeefs.

Gimondi was na de Fransman Jacques Anquetil de tweede renner die alledrie de grote rondes won. In zijn succesvolle carrière won hij onder meer de Giro d’Italia drie keer (1967, 1969 en 1976) eenmaal de Tour de France (in 1965) en één keer de Vuelta a España (in 1968). De Tour won hij als debutant. Naast Gimondi en Anquetil hebben slechts vijf renners het eindklassement van de drie grote rondes op hun naam staan: Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Chris Froome.

In zijn carrière won hij in totaal 141 races, waaronder de klassiekers Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije.