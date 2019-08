Oud-minister krijgt 28 jaar cel voor moord op Helmin Wiels

De voormalig minister van Financiën van Curaçao, George Jamaloodin, is vrijdag door de rechtbank in Willemstad veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar voor het geven van de opdracht tot de moord op parlementariër Helmin Wiels in 2013.

Volgens het gerecht van eerste aanleg is hij organisator van het doden van Wiels. De oprichter en leider van de onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano werd op zondagmiddag 5 mei 2013 met een tiental schoten gedood op het strand van de wijk Marie Pampoen.

Jamaloodin werd ook veroordeeld voor het verduisteren van subsidiegelden. Die zaak heeft hij tijdens de rechtszaak in juni ook bekend. Officier van justitie Gert Rip had een straf van dertig jaar cel geëist. Het wordt als strafverzwarend aangemerkt dat het om een politieke moord ging.

Voor de moord op Wiels zijn eerder al twee mensen veroordeeld. De Antilliaan die bekende voor een bedrag van 23.000 euro Wiels te hebben doodgeschoten, Elvis K. alias ‘Monster’, zit een onherroepelijke levenslange celstraf uit. De ‘moordmakelaar’ en de man die Elvis betaalde, Nini F., is in hoger beroep veroordeeld tot 26 jaar celstraf.

Jamaloodin zit gedetineerd op het buureiland Bonaire en werd vandaag overgebracht om het uitspreken van het vonnis bij te wonen. Het uitspreken van het vonnis werd vertraagd omdat het busje waarin de verdachte werd vervoerd op weg naar het gerechtsgebouw een klapband kreeg bij Helmin Wiels Boulevard.

Het OM zal nu waarschijnlijk ook op korte termijn overgaan tot het dagvaarden van gokmagnaat Robbie dos S. Justitie zegt te vermoeden dat gokbazen en mogelijk zelfs Italiaanse handlangers de moord organiseerden omdat Wiels hun handel dreigde te dwarsbomen.

Het vonnis is een enorme opsteker voor het Openbaar Ministerie dat voor een heel groot deel wordt bemand door aanklagers die tijdelijk op de Antillen werken. Justitie wist eerder ook al met succes voormalig minister-president Gerrit Schotte te vervolgen. Hij zit een straf uit van drie jaar wegens omkoping.

De rechtbank achtte de verklaringen van de meeste belastende getuigen betrouwbaar en verwierp de niet-ontvankelijkheidsverweren van de verdediging.

Jamaloodin gaat in hoger beroep.