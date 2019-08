Noorwegen trekt miljoenensubsidie terug uit Braziliaans Amazonefonds

Noorwegen schrapt de financiële steun aan het Braziliaanse Amazonefonds. Dit fonds moet het Braziliaanse oerwoud beschermen tegen ontbossing, maar wordt volgens Noorwegen door de regering van president Jair Bolsonaro tegengewerkt. Dat meldt persbureau AP donderdag. Noorwegen trekt hiermee een subsidie van bijna dertig miljoen euro terug.

De Noorse minister van Milieu, Ola Elvestuen, zegt tegen de krant Aftenposten dat Brazilië het fonds zonder overleg heeft gereorganiseerd. Volgens Elvestuen is de directie ontslagen. Ook zou een commissie ontbonden zijn die de projecten selecteerde. Dit laat volgens de minister zien dat Brazilië „niet langer wil stoppen met ontbossing”. Eerder liet Duitsland al weten een donatie van 35 miljoen euro in te trekken vanwege sterk toegenomen ontbossing.

Lees ook: Bolsonaro wil geen feiten over ontbossing Amazone

De Braziliaanse president reageerde ontstemd en sneerde: „Is Noorwegen niet dat land dat walvissen op de Noordpool vermoordt?” Noorwegen is de grootste financier van het fonds. De afgelopen tien jaar heeft het land ruim 1,2 miljard dollar (1,08 miljard euro) aan het fonds bijgedragen in een poging de Amazone te beschermen.

Oerwoud

De Amazone is het grootste oerwoud ter wereld en produceert 40 procent van de wereldwijde zuurstofproductie. Sinds Bolsonaro vorig jaar aan de macht kwam, is de ontbossing sterk toegenomen. Volgens het Nationale Ruimte Instituut, dat onder het ministerie van Wetenschap valt, is in vergelijking met vorig jaar 88 procent meer bos gekapt. De president beschermt vooral de grootgrondbezitters en mijnbouwbedrijven die graag verdere exploitatie van de Amazone zouden zien.

Afgelopen week demonstreerden zo’n drieduizend Braziliaanse inheemse vrouwen in Brazilië tegen „het genocidale beleid” van Bolsonaro. In de Amazone wonen meer dan driehonderd inheemse groepen. Een deel van de bewoners heeft de afgelopen decennia grote leefgebieden toegewezen gekregen. Volgens Bolsonaro zouden deze „parasieten” de economische groei tegenhouden.