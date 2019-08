Noord-Korea zegt vredesonderhandelingen te staken

Noord-Korea heeft vrijdag gezegd de vredesonderhandelingen met Zuid-Korea te staken. Ook noemde Pyongyang de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in „brutaal”. Het land reageerde hiermee op uitspraken van de Zuid-Koreaanse president. Dat meldt persbureau Reuters.

Donderdag had Moon Jae-in tijdens de viering van de Zuid-Koreaanse onafhankelijkheid van Japan tijdens een toespraak aangedrongen op nieuwe onderhandelingen met Noord-Korea. De president had aangekondigd te streven naar één verenigd Korea in 2045.

Volgens Noord-Korea hebben de twee landen „niets meer” om over te praten. Het vastlopen van de gesprekken is volgens Pyongyang ook volledig de schuld van Zuid-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenwording zei in een reactie dat deze opmerkingen „niet in lijn” zijn met eerder gemaakte afspraken en ook niet bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen de twee landen.

Raketlanceringen

Vrijdagochtend lanceerde Noord-Korea zeker twee projectielen die neerkwamen in zee. Het is niet bekend om wat voor soort projectielen het ging. De spanningen tussen de twee landen zijn afgelopen weken iets toegenomen. Noord-Korea voerde meerdere rakettesten uit waarbij mogelijk nieuwe raketten zijn gelanceerd. Noord-Korea wilde hiermee het buurland waarschuwen te stoppen met de militaire samenwerking met de Verenigde Staten.

De raketlanceringen bemoeilijken de onderhandelingen met de Verenigde Staten over mogelijke denuclearisering van Noord-Korea. John Bolton, de veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, zei begin deze maand dat tests met korteafstandsraketten de afspraken met de Verenigde Staten niet schenden.

De gesprekken over denuclearisering lijken vastgelopen, ondanks een belofte om de besprekingen nieuw leven in te blazen. Deze afspraak maakten de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op 30 juni, toen de twee elkaar de hand schudden in de gedemilitariseerde zone tussen de twee Korea’s.