Nieuwe subsidie voor huiseigenaren die hun woning isoleren

Huiseigenaren die hun woning willen isoleren kunnen daar vanaf 2 september weer subsidie voor aanvragen. Er komt 84 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt.

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) geldt voor het isoleren van een spouwmuur, dak, vloer of gevel en het vervangen van ramen door zogeheten hoogrendementsglas. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten minimaal twee van deze energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. De overheid verstrekt zo’n 20 procent van de kosten, met een maximum van 10.000 euro per woning. Wie in één keer de volledige woning isoleert krijgt tot 15.000 euro. Daarvoor moeten ook een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en isolerende kozijnen en deuren worden geplaatst.

Hoewel de regeling volgende maand ingaat, kan subsidie worden aangevraagd voor maatregelen die zijn uitgevoerd en betaald vanaf 15 augustus. Dit kan tot en met december 2020, tenzij het plafond van 84 miljoen euro eerder wordt bereikt.

Vorige pot na zeven maanden leeg

De SEEH-subsidie werd ingevoerd in september 2016. Toen was de pot van 44 miljoen euro na zeven maanden leeg. Met het geld werden zo’n 20.000 woningen geïsoleerd. Toenmalig minister Ronald Plasterk opperde tevergeefs om 73 miljoen euro extra vrij te maken. Er bestaat ook een subsidieregeling voor Verenigingen van Eigenaren, woonverenigingen en wooncoöperaties. Daarvoor is tot en met 2022 een bedrag van 12 miljoen euro beschikbaar.

Eind april voegde het kabinet drie jaar toe aan de subsidieregeling voor zonnepanelen, die oorspronkelijk eind dit jaar zou verdwijnen. Met deze regeling kunnen houders van zonnepanelen tot 2023 energie die zij terugleveren aan het stroomnet belastingvrij aftrekken van hun stroomverbruik. Daardoor wordt de energierekening lager.