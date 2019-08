Miljoenenstrop door inkoopfout bij veevoederbedrijf ForFarmers

Veevoederconcern ForFarmers heeft miljoenenschade geleden door een inkoopfout. In de eerste zes maanden van 2018 nam de winst met bijna 75 procent af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde halfjaarcijfers van de beursgenoteerde multinational uit Lochem.

ForFarmers ging in de fout bij het aangaan van termijncontracten voor grondstoffen. Het bedrijf koopt in het binnen- en buitenland grondstoffen als graan en soja in om het veevoer te maken dat ForFarmers verkoopt aan boeren. Eind vorig jaar stegen de grondstofprijzen flink, onder meer door de droogte in de zomer van 2018 en speculatie over een exportstop vanuit Rusland.

In de veronderstelling dat de prijzen lang hoog zouden blijven, maakte ForFarmers tijdens deze piek met leveranciers prijsafspraken voor de lange termijn: voor vier à vijf maanden, volgens een woordvoerder. Daardoor kon het bedrijf niet reageren toen de prijzen op de grondstoffenmarkt dit jaar ineens weer flink daalden – de exportstop uit Rusland kwam er niet. Om zichzelf niet uit de markt te prijzen, moest ForFarmers zijn voer onder kostprijs verkopen.

Speculeren

Dat had grote gevolgen voor de winst: die daalde van 35 miljoen euro naar 9 miljoen euro. En dat terwijl de omzet en het totaal verkochte volume aan veevoer met respectievelijk 12 en 5 procent stegen. ForFarmers zette van januari tot en met juni ruim vijf miljoen ton af, voor een bedrag van bijna 1,3 miljard euro.

ForFarmers-topman Yoram Knoop erkent dat de resultaten „teleurstellend” zijn. Hij zegt dat het inkoopbeleid van zijn bedrijf inmiddels is veranderd. De prijsafspraken die ForFarmers nu met leveranciers maakt, zijn minder lang geldig. „We willen niet speculeren op de grondstofprijzen”, zegt een woordvoerder.

Naast de te hoge inkoopprijzen had ForFarmers ook last van het fosfaatrechtenstelsel. Door dit systeem, bedoeld om de uitstoot van de veeteelt terug te dringen, moeten veel boeren hun veestapel verkleinen. Daardoor was er ook minder vraag naar veevoer, aldus ForFarmers. De aandelen van het bedrijf op de Amsterdamse beurs doken donderdag na het nieuws over de slechte cijfers bijna 10 procent in de min.