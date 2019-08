Man ontsnapt onder tuberculosebus uit detentiecentrum Rotterdam

Een afgewezen vluchteling die wachtte op uitzetting is eind juli ontsnapt uit het detentiecentrum op de luchthaven van Rotterdam door onder een tbc-wagen te gaan hangen. Aanvankelijk was niet opgevallen dat de man was verdwenen, dat bleek pas ’s avonds toen werd geteld of iedereen nog aanwezig was. De ontsnapping bleek vastgelegd op camerabeelden.

De ontsnapping van de vreemdeling komt nu pas naar buiten omdat er melding van wordt gemaakt in het maandoverzicht van „voorvallen” bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Toen de man afwezig bleek, ging de marechaussee naar hem op zoek, aanvankelijk zonder resultaat. Pas een dag later werd aan de hand van camerabeelden ontdekt hoe de man was ontsnapt: onder een vrachtwagen die op het terrein was geparkeerd. Toen was hij echter niet meer te achterhalen.

De truck waar de man onder kroop wordt gebruikt voor controles op tuberculose, blijkt uit het DJI-verslag. Hoe de man ongezien kon verdwijnen, wordt nog onderzocht. De DJI laat weten dat er zo nodig extra beveiligingsmaatregelen getroffen worden. Over de leeftijd van de man en naar welk land hij gezonden zou worden, doet de dienst desgevraagd geen uitspraken. Hij is voor zover bekend nog altijd zoek.

Nederland telt drie centra voor vreemdelingenbewaring. In het centrum in Rotterdam zitten volwassen mannen die worden uitgezet. Het complex telt tien afdelingen en 320 kamers.