Islamitische Congresleden toegang tot Israël ontzegd

Israël ontzegt twee Amerikaanse Congresleden van de Democratische Partij de toegang tot het land, kort na een oproep hiertoe van de Amerikaanse president Donald Trump. Het gaat om twee vrouwen – de eerste moslima’s in het Congres – over wie Trump zich eerder racistisch heeft uitgelaten, Ilhan Omar uit Minnesota en Rashida Tlaib uit Michigan.

Er gingen al langer geruchten dat de twee Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden geweerd zouden worden, omdat ze onverbloemd hun steun uitspreken voor de Palestijnse zaak en de BDS-beweging; die roept op tot het boycotten en instellen van sancties tegen de staat Israël. Sinds 2017 is in Israël een wet van kracht op grond waarvan BDS-aanhangers geweerd kunnen worden.

Trump, die vooral Ilhan Omar eerder hard aanviel, adviseerde Israël donderdag per tweet om de twee Amerikaanse staatsburgers niet toe te laten tot het land. Volgens hem zou toelating van „grote zwakheid” getuigen. „Ze haten Israël en alle Joden en er is niets dat hen op andere gedachten kan brengen. […] Ze zijn een schande.”

Trump verzond zijn tweet terwijl de Israëlische premier Netanyahu overleg voerde over de kwestie. Het Israëlische besluit kwam een half uur nadien naar buiten. Vorige maand zei de Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten, Ron Dermer, nog dat Israël geen Congresleden zou weigeren.

Dat een Amerikaanse president erop aandringt dat een ander land Congresleden toegang weigert, is voor zover bekend niet eerder gebeurd. Dat Trump bij zijn strijd tegen Democratische tegenstanders een beroep doet op landen met leiders die hij als zijn geestverwant beschouwt is echter niet de eerste keer: tijdens zijn campagne riep hij Rusland op gehackte e-mails van Hillary Clinton te publiceren.

De vrouwen horen bij een progressief viertal van kleur binnen de Democratische Partij in de VS – ook wel The Squad genoemd – de andere twee zijn Alexandria Ocasio-Cortez en Ayanna Pressley. Vorige maand zei Trump dat de vrouwen beter terug naar hun „eigen kapotte landen” konden gaan. Deze racistische tweet kwam hem op veel kritiek te staan. Omar verhuisde als kind van Somalië naar de VS en is het eerste Congreslid met een hoofddoek. Tlaib is geboren in Detroit.

Sinds hun aantreden in januari hebben de twee hun kritiek op de behandeling van de Palestijnen door Israël, en op de traditioneel onvoorwaardelijke steun van de VS aan Israël, niet onder stoelen of banken gestoken. Dit maakte hen tot mikpunt van Trump en de Republikeinen. Omar is door hen én door Democratische partijgenoten beschuldigd van antisemitisme. Dit voorjaar bood zij excuses aan na een tweet die op het stereotype van de geldbeluste Jood leek te zinspelen.

Voor de Israëlische premier Netannyahu is de relatie met de VS van groot belang. Het lukte Netanyahu eerder niet een meerderheidscoalitie te vormen, waardoor er in mei verkiezingen werden uitgeschreven. Waarschijnlijk vinden die plaats op 17 september.

Ook Trumps felle kritiek op Omar en Tlaib is een manier om verdeeldheid bij de Democraten te benadrukken in de aanloop naar de verkiezingen van 2020. Jongere, linkse Democraten zijn aanzienlijk kritischer over Israël dan oudere partijgenoten.