Hoera, een ei voor de pinguïnwensvaders

Zwijgend staan de twee koningspinguïns naast elkaar – snavel omhoog, voeten stevig op de grond, de één met een buikje. Ze zijn niet het eerste openlijke homostel in de Berliner Zoo, maar wel het eerste dat tot adoptie is overgegaan. Adoptie van een ei vooralsnog. Of er ook een pinguïnjong uit komt moet blijken.

Skipper en Ping, zoals ze zijn gedoopt, zijn mannetjes – en sinds kort bescheiden beroemdheden. Met hun kinderwens hebben ze eerst de lokale pers gehaald, maar inmiddels zelfs The New York Times.

Regina Lehmann, een Berlijnse grootmoeder, is even naar het paar komen kijken omdat ze toch haar jaarkaart moest verlengen. Twee mannetjespinguïns met een jong? „Waarom niet? Dat past goed bij Berlijn, onze stad is divers.”

Homoseksualiteit komt vaker voor bij pinguïns, en dit was duidelijk een stel, vertelt Katharina Sperling, woordvoerder van de dierentuin. Snel bleek dat de twee nageslacht wilden. Ze ontfermden zich eerst over een steen, die ze om beurten begonnen uit te broeden, zoals bij pinguïns gebruikelijk is. Steen op de voeten, dikke huidplooi van de buik erover heen, en maar rustig stilstaan, uren achter elkaar.

„Ze zorgden zó goed voor die steen”, zegt Sperling, „we dachten: ze kunnen best een écht ei uitbroeden.” Eén van de vrouwtjespinguïns in de dierentuin, Orange geheten, had al meerdere eieren gelegd, maar uitgekomen waren die nooit. Omdat ze geen vaste partner heeft kon ze haar eieren niet verdedigen tegen aanvallen van andere pinguïns.

Toen ze weer een ei had gelegd, haalden verzorgers het weg en gaven het aan Skipper en Ping. Na enig tegenstribbelen stonden die hun steen af, en inmiddels zijn ze geheel toegewijd aan het ei. Of het bevrucht is, en dus ook uitkomt, weet de dierentuin niet. Orange, de moeder van het ei, staat inmiddels op haar beurt een steen uit te broeden.

In New York werden eind jaren negentig de manlijke homopinguïns Roy en Silo bekend, die het jong Tango grootbrachten. Een kinderboek over het gezin werd een bestseller in de Verenigde Staten, maar kwam bij bibliotheken in conservatieve streken op de zwarte lijst.

In Duitsland ontstond ophef toen de dierentuin van Bremerhaven, die alleen mannetjespinguïns had, vrouwtjes uit Zweden liet komen in de hoop op jongen. Daarvoor moesten de manlijke koppels uit elkaar gehaald worden, wat tot protest van de lokale homogemeenschap leidde en ook niet lukte. De band tussen de mannetjes was te sterk, erkende de directeur.

Als er over twee tot drie weken barstjes in het ei van Ping en Skipper komen, weten we of het uitkomt. Hopelijk is het ook dan nog komkommertijd.