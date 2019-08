Grootste beursgang aller tijden komt weer een stap dichterbij

Vergeet Apple. Het meest winstgevende bedrijf ter wereld is niet de mobieltjesmaker uit Californië, maar Saudi Aramco, de staatsoliemaatschappij van Saoedi-Arabië, die deze week voor het eerst in zijn 86-jarige bestaan halfjaarcijfers publiceerde.

In de eerste helft van dit jaar daalde de nettowinst, door de lagere olieprijs, met 12 procent tot 46,8 miljard dollar (42,2 miljard euro). Toch is dat nog altijd bijna 50 procent meer dan Apple in diezelfde periode. Geen enkele andere oliemaatschappij komt ook maar in de buurt van zulke winstcijfers.

Het is niet helemaal voor het eerst dat Saudi Aramco (76.000 werknemers) zijn boeken opent. In april, toen het bedrijf voor 12 miljard dollar aan obligaties uitgaf, bracht het al een 469 pagina’s tellende prospectus voor beleggers uit, vol met feiten en cijfers over het tot dan toe zeer gesloten bastion. Wel is het de eerste keer dat er een telefonische persconferentie was waarin de cijfers werden toegelicht.

Die uitleg en inkijk in de cijfers zijn geen gevolg van een plotselinge drang naar transparantie bij het Saoedische staatsbedrijf. Nu Saudi Aramco aan de Londense beurs genoteerde schuldpapieren heeft, is het hiertoe verplicht. En het loopt daarmee vooruit op de voorgenomen beursgang, die de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman al in 2016 aankondigde, maar die in 2018 tot nader order werd uitgesteld omdat er onenigheid was over de waarde van Aramco.

Struikelblok

Met de opbrengst van de beursgang wil kroonprins Mohammed de economie van Saoedi-Arabië – die zwaar leunt op de inkomsten van Saudi Aramco – minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen als olie en gas. Via het Saoedische staatsinvesteringsfonds wil hij de opbrengst investeren in andere sectoren met meer toekomstperspectief.

Het struikelblok bij de beursgang was de waardering van Saudi Aramco. Kroonprins Mohammed zou 5 procent van de aandelen willen verkopen voor 100 miljard dollar, wat het bedrijf als geheel op 2.000 miljard dollar taxeert. Maar door persbureaus Bloomberg en Reuters geraadpleegde analisten en bankiers, die de cijfers hebben bestudeerd, vinden 1.200 à 1.500 miljard dollar realistischer.

Want naast winstcijfers spelen ook andere factoren een rol bij de waardering van het bedrijf. Neem het dividendbeleid. Vrijwel de volledige winst over het eerste halfjaar – 46,1 miljard dollar – is als dividend uitgekeerd aan de staat. Maar dat wil niet zeggen dat dit straks zo blijft. Vorig jaar bedroeg het dividend bijvoorbeeld ‘slechts’ 6 miljard dollar.

Een ander punt is de zeggenschap. De Saoedische staat houdt voorlopig 95 procent van de aandelen en dus ook 95 procent van de zeggenschap, wat betekent dat andere aandeelhouders feitelijk niks te vertellen hebben en kroonprins Mohammed met het bedrijf kan doen wat hij wil. Niet voor niks is de bestuursvoorzitter van Saudi Aramco tevens minister van Energie in de Saoedische regering.

Daarnaast hebben politieke spanningen in het Midden-Oosten, zoals de oorlog in Jemen, invloed op de beurskoers van Saudi Aramco. Net als onverwachte gebeurtenissen, zoals vorig jaar de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi op het consulaat in Istanbul, die werd gekoppeld aan de kroonprins.

Hoogste beurswaarde

Zelfs met een waardering van 1.200 tot 1.500 miljard dollar zou Saudi Aramco nog steeds het bedrijf met de hoogste beurswaarde ter wereld zijn – tot nu toe kwamen alleen Apple, Microsoft en Amazon boven de 1.000 miljard dollar uit.

Een manier om dichter in de buurt van die beoogde waardering van 2.000 miljard dollar te komen, is om Saudi Aramco nog voor de beursgang uit te breiden met andere activiteiten. En dat is precies waar het bedrijf mee bezig is. Zo kocht het in maart voor 69 miljard dollar 70 procent van de aandelen van chemiebedrijf Sabic, dat wereldwijd olie verwerkt tot kunststoffen en chemicaliën. In Nederland kocht Sabic eerder onder meer de bulkchemie van DSM in Sittard en de plasticsfabriek van General Electric in Bergen op Zoom.

Het belang in Sabic (Saudi Arabian Basic Industries Corporation), dat 33.000 werknemers telt, was al eigendom van het Saoedische staatsfonds. Het is dus een beetje een vestzak-broekzakoperatie, maar op papier wordt Saudi Aramco wel meer waard.

Eerder deze week kondigde het bedrijf ook aan voor 15 miljard dollar een belang van 20 procent te nemen in de raffinage- en chemietak van Reliance, het grootste bedrijf van India.

Reliance (194.000 werknemers) is het conglomeraat van de Indiase miljardair Mukesh Ambani, de rijkste man van Azië. De investering van Saudi Aramco in Reliance past, net als de overname van Sabic, in de strategie van het bedrijf om, behalve in de productie, ook te groeien in de verwerking en distributie van olie en gas.

Impact moord Khashoggi

De uitgifte van 12 miljard aan obligaties in Londen was bedoeld om de aankoop van Sabic voor een deel te financieren, maar in de praktijk was het ook een test om te kijken of beleggers nog wel warm zouden lopen voor beleggen in Saoedi-Arabië na de moord op Khashoggi.

In oktober vorig jaar, toen de moord nog vers was, bleven vertegenwoordigers van westerse bedrijven nog massaal weg bij een Saoedische economische conferentie. Maar een half jaar later stonden ze alweer in de rij voor de obligaties van het Saoedische staatsbedrijf: terwijl er voor 12 miljard dollar aan schuldpapieren te vergeven was, tekenden beleggers voor meer dan 100 miljard in.

Dat maakt dat Saudi Aramco zich vermoedelijk weinig zorgen hoeft te maken over de te verwachten animo voor aandelen in het bedrijf – of dat nou voor 2.000 miljard naar de beurs gaat, of voor een lagere prijs. Wat het bedrijf vooral zou helpen om dichter in de buurt van die 2.000 miljard te komen, is een hogere olieprijs. De deze week gepubliceerde cijfers laten zien dat de winst van Saudi Aramco net zo goed meebeweegt met de olieprijs als die van andere oliemaatschappijen.

De olieprijs is onder invloed van een afkoelende wereldeconomie en toenemende handelsconflicten inmiddels gedaald tot zo’n 60 dollar per vat.

OPEC, het prijskartel waar Saoedi-Arabië prominent lid van is, streeft volgens Reuters naar een olieprijs van 70 tot 80 dollar per vat. Daarvoor zouden met name Saoedi-Arabië, Venezuela en Rusland, die geen OPEC-lid zijn maar wel informeel productie-afspraken met de andere leden maken, substantieel minder olie op de markt moeten brengen. Alleen: geen van die drie landen kan zich dit permitteren. Minder produceren slaat op korte termijn namelijk vooral een gat in de begroting.

Dat laat weer zien hoe hard kroonprins Mohammed de beoogde opbrengst van de beursgang nodig heeft als hij al zijn toekomstplannen wil realiseren. Een nieuwe datum is nog niet genoemd, maar financieel directeur Khalid al-Dabbagh zei bij de presentatie van de halfjaarcijfers wel dat het bedrijf nu klaar is voor de beursgang. Wanneer, daarover liet hij geen misverstand bestaan, beslist kroonprins Mohammed.

Staatsbedrijf Olie omhoog halen voor slechts 3 dollar per vat Saudi Aramco is het staatsoliebedrijf van Saoedi-Arabië. Aramco stond oorspronkelijk voor Arabian-American Oil Company, want na de oprichting in 1933 waren het Amerikaanse oliemaatschappijen die hier de proefboringen deden en de eerste olievelden in productie namen. Dat ging goed tot de oliecrisis in 1973, toen de VS Israël steunden tijdens de Jom Kipoeroorlog, wat voor Saoedi-Arabië aanleiding was om de oliekraan dicht te draaien én de Amerikanen uit te kopen bij Aramco. Sinds 1976 is het bedrijf volledig in handen van de staat en heet het officieel de Saudi Arabian Oil Company. Saoedi-Arabië bezit momenteel een kwart van de mondiale oliereserves, zo’n 266 miljard vaten. Alleen Venezuela heeft meer olie, maar die is minder makkelijk te winnen dan de olierijke woestijnstaten in het Midden-Oosten dat kunnen. De productiekosten van Saudi Aramco zijn met circa 3 dollar per vat de laagste ter wereld.