Geweld aan boord van Open Arms, meerdere migranten ‘suicidaal’

De situatie aan boord van het reddingsschip Open Arms, dat bij het Italiaanse eilandje Lampedusa met 134 migranten noodgedwongen voor anker ligt, dreigt volgens de Spaanse hulporganisatie „ondraaglijk” te worden. Meerdere migranten zouden suïcidaal zijn en af en toe laait het geweld aan boord op.

Dertien mensen zijn inmiddels door de Italiaanse kustwacht van boord gehaald omdat zij dringende medische zorg nodig zouden hebben gehad. In een tweet waarschuwde Open Arms vrijdagavond dat de 134 bootmigranten die nog aan boord zijn, „fysiek en psychologisch gebroken” zijn. De meesten van hen zijn al twee weken op zee. Er zijn slechts twee chemische toiletten aan boord.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini wilde het schip buiten de Italiaanse territoriale wateren houden. Dat besluit is woensdag door een rechter vernietigd. Toen daarna twee andere ministers die ook moeten tekenen, Salvini ’s harde lijn niet meer steunden, mocht het schip de Italiaanse wateren in. Om aan te meren, is echter toestemming van de prefect nodig en die valt direct onder Salvini.

„Het is een lijdensweg van twee weken”, twitterde Open Arms. „Er is land in zicht, maar geen oplossing.” Premier Conte, die de harde lijn van Salvini niet deelt, heeft gezegd dat zes Europese landen zich bereid hebben verklaard bootvluchtelingen van Open Arms op te nemen – hoeveel precies, is onduidelijk. Het gaat om Spanje, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Luxemburg en Roemenië.

Minderjarigen nog aan boord

Volgens Open Arms heeft een rechter in Palermo vrijdag een eerste stap gezet voor de opvang van de minderjarigen aan boord - enkele tientallen. Er is bepaald wie er voor hun opvang verantwoordelijk zou zijn – minderjarigen worden apart opgevangen en doorlopen een ander asieltraject in Italië. Zij hadden vrijdagavond nog geen toestemming gekregen van boord te gaan

Volgens Salvini had van de migranten die van boord zijn gehaald, er maar één dringend medische zorg nodig. Hij beschuldigde vrijdag Open Arms ervan de Italiaanse autoriteiten voor de gek te houden.

Ondertussen is ook een ander hulpschip, de Ocean Viking van Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranee, van de Libische kust onderweg naar Italië. Dat schip heeft de afgelopen dagen bij vier reddingsoperaties 356 mensen opgepikt.

De Duitse bondskanselier Merkel heeft donderdagavond gezegd dat ook Europa zich weer actiever zou moeten inzetten om bootmigranten die op zee in nood komen, te redden. De EU was sinds 2015 actief met de operatie Sophia. In maart is besloten, mede onder druk van Italië, deze operatie terug te schalen en niet meer met schepen de zee op te gaan. De operatie bestaat nu alleen uit verkenningsvluchten en training van de Libische kustwacht.