Dichter Tom van Deel maakte de ongrijpbare werkelijkheid tastbaar

Voor dichter, universitair docent en recensent Tom van Deel bood literatuur troost en zingeving. In zijn essaybundel De troost van de vorm (2008) wijdt hij betekenisvolle gedachten aan hoe de vorm „een raster over de werkelijkheid legt”. Bij Van Deel waren romans en gedichten er nooit ‘zomaar’. Ze moesten zodanig gestructureerd zijn, dat de ongrijpbare werkelijkheid zichtbaar en tastbaar werd. Afgelopen maandag 12 augustus is Tom van Deel in zijn woonplaats Amsterdam op 74-jarige leeftijd overleden.

Van Deel werd op 21 februari 1945 in Apeldoorn geboren en studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Op 22-jarige leeftijd publiceerde hij zijn eerste gedichten onder de pseudoniemen G. en Gerrit Vogel in het studentenblad Pharetra van de Vrije Universiteit Amsterdam en een jaar later onder eigen naam in Propria Cures.

Kort daarop debuteerde hij bij uitgeverij Querido met de bundel Strafwerk (1969). Wie dit debuut nu herleest, met de gedichten die Van Deel zelf ‘versjes’ noemde, zou uit de lichte Nescio-achtige jongensheid die eruit spreekt niet kunnen vermoeden dat Van Deel zich zou ontwikkelen tot een zeer invloedrijk jurylid in tal van literaire commissies en tot belangrijk recensent, onder meer voor Trouw. Hij vervulde die positie vanaf 1969 tot ver in deze eeuw. In 1973 was hij mede-oprichter en redacteur van het toonaangevende literaire tijdschrift De Revisor.

Hij was onvermoeibaar pleitbezorger van onder anderen Simon Vestdijk, Willem Brakman, Gerrit Krol, Jeroen Brouwers, Rutger Kopland en Willem van Toorn. Van Deel sloot met deze auteurs persoonlijke vriendschappen. Dat is hem als recensent wel eens nagedragen, maar het was zijn overtuiging dat deze band zijn visie op het werk scherpte. Behalve criticus en dichter was hij een analytisch interviewer die gerust uren met een gesprekspartner over diens oeuvre sprak, graag in het openbaar. Leerzaam en ook geestig is zijn essaybundel De komma bij Krol (1986), waarin hij ingaat op het fenomeen leestekens en wat die betekenen.

De kunst van begrijpend lezen

In zijn lange carrière als docent Moderne Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, tussen 1971 en 2006, inspireerde hij toekomstige dichters en recensenten, onder wie Rob Schouten, Marjoleine de Vos en Guus Middag. Volgens Schouten was hij een „eminent lezer van poëzie en leerde hij zijn studenten de kunst van close reading, het begrijpend lezen”.

Met 150 gedichten op zijn naam, verspreid over bundels als Recht onder de merels (1971), Klein diorama (1974), Achter de waterval (1986) en Nu het nog licht is (1998), is zijn oeuvre bescheiden. Maar het soortelijk gewicht is beslist hoog. Een van de hoogtepunten is de met de Jan Campert-prijs 1987 bekroonde bundel Achter de waterval, een titel ontleend een het Kuifje-album De zonnetempel. Van Deels gedichten zijn als miniaturen, vaak geïnspireerd op beeldende kunst, met regels als deze: „als ik hier niet vandaan raak/ grijpt het ons beiden aan”. Lees je goed, dan gaat het over een opgezette, met een speld vastgeprikte vlinder.