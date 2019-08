Democratisch Congreslid Tlaib mag toch bezoek brengen aan Israël

Democraat Rashida Tlaib heeft vrijdag toch toestemming gekregen om Israël te bezoeken. Het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Tlaib op basis van humanitaire gronden toestemming gegeven om haar familie op de Westelijke Jordaanoever te bezoeken. Dat meldt persbureau AFP. Donderdag ontzegde Israël Tlaib en Congreslid Ilhan Omar toegang.

De Amerikaanse president Trump had donderdag Israël per tweet geadviseerd om de twee niet toe te laten tot het land. „Ze haten Israël en alle Joden en er is niets dat hen op andere gedachten kan brengen”, schreef hij. „Ze zijn een schande.”

Donderdag vroeg Tlaib de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken per brief haar grootmoeder te kunnen bezoeken. Haar oma is in de negentig en het zou wel eens haar laatste kans kunnen zijn om een bezoek te kunnen brengen, schreef Tlaib. Ze beloofde zich tijdens haar bezoek niet uit te spreken voor een boycot van Israël.

De situatie van Congreslid Omar is vooralsnog ongewijzigd. Zij mag het land niet in. Tlaib en Omar zijn zeer kritisch op Israël. Ze hebben hun steun uitgesproken voor de Palestijnse zaak en de BDS-beweging (Boycot, Desinvesteringen, Sancties) die oproept tot het boycotten en instellen van sancties tegen de staat Israël.