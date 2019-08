De juiste temperatuur

Welk licht wil je in het schilderij: warm of koel? Dat maakt voor de sfeer nogal wat uit. Zie bijvoorbeeld de twee portretten van Thierry Baudet (zie onderaan, fig 1) en Pieter Elbers (fig 2).

Voor de warme kleuren kies je vooral uit het linkerdeel van fig 3, voor de koele uit het rechterdeel. Veel schilders richten hun palet zo in dat die twee groepen gescheiden zijn. Ze vragen zich voortdurend af of de volgende verfstreken warm of koel moeten zijn.

Warm en koel naast elkaar brengen energie en diepte in bijvoorbeeld een landschap, stilleven of portret. Koel wijkt naar achter, warm – evenals detail en contrast – komen naar voren (zie fig 4 en de neus in fig 1).

Het onderscheid tussen warm en koel gaat nog iets verder. Ook binnen roden, gelen en blauwen kun je een warme en koele variant onderscheiden (zie K en W in fig 3). Zo zijn Azo yellow light, Quin Magenta en Cerulean blue koel terwijl Cadmium red medium, Cadmium yellow medium en French ultramarine juist warm zijn. Schilder maar eens dezelfde voorstelling met het koele en met het warme setje kleuren en zie hoe verschillend de sfeer ervan is.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 augustus 2019