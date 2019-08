Een vliegtuigongeluk in Noorwegen: afgelopen donderdag crashte een elektrisch vliegtuig. Het Scandinavische land wil dat uiterlijk in 2040 alle binnenlandse vluchten elektrisch zijn, maar dat ging deze week dus niet helemaal goed. Het verongelukte voertuig werd bestuurd door Dag Falk-Petersen, de baas van het bedrijf Avinor, dat vliegvelden in het land exploiteert. Hij had één passagier mee; de inzittenden waren ongedeerd na de crash. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend.

Foto Hakon Mosvold Larsen / Reuters