Al bijna negen jaar wonen we met plezier in Engeland. Onze kinderen zijn er alle drie geboren en voelen zich, zoals onze oudste zoon (8) laatst uitlegde, voor twee delen Nederlands en één deel Engels. Sinds het Brexit-referendum is er voor ons desalniettemin gevoelsmatig een hoop veranderd en vaak bespreken mijn man en ik thuis met ongeloof en onmacht de nieuwste politieke ontwikkelingen. Onze middelste dochter (6) weet gelukkig wat haar te doen staat. „Als ik groot ben, ga ik in Nederland wonen”, kondigt ze aan. Verbaasd kijken we op; politieke inzichten hadden we nog niet van haar verwacht. „Daar zijn de frietjes echt veel lekkerder.”

