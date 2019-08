Aston Martin DB5 van James Bond verkocht voor recordbedrag

Een Aston Martin DB5 van filmspion James Bond is voor 6,4 miljoen dollar (5,75 miljoen euro) verkocht op een veiling in Californië. Dat meldt veilinghuis Sotheby’s vrijdag. De nieuwe eigenaar mag de openbare weg op met de iconische auto uit 1965, voorzien van werkende gadgets.

Niet eerder werd een auto van James Bond voor zoveel geld verkocht, terwijl dit exemplaar niet eens in een film verscheen. De geveilde DB5 werd in de Verenigde Staten gebruikt om de vierde Bondfilm Thunderball (1965) te promoten, nadat een andere wagen van dit model een jaar eerder in de film Goldfinger (1964) voor het eerst te zien was. Een tweede exemplaar dat werd gebruikt voor promotie van de film staat in het Louwman Museum in Den Haag.

Deze geveilde DB5, volgens Sotheby’s „de meest beroemde auto ter wereld”, is zeldzaam. Er zijn maar vier wagens van dit model gemaakt waar alle gadgets in zitten, waarvan er nog drie bestaan.

Lees ook: Koerst iconisch Aston Martin alweer af op faillissement?

Werkende bandensnijders

De bestuurder kan aan de politie ontkomen door al rijdend van kentekenplaat te veranderen, kraaienpoten en olie op de weg dumpen, of door de bandensnijders in de velgen te gebruiken. En mocht de auto onder vuur worden genomen, dan biedt het uitklapbare kogelvrije scherm of de rookmachine uitkomst. Ondanks dat de auto de openbare weg op mag, zullen de autoriteiten het vermoedelijk niet op prijs stellen als de bestuurder de spionnenfoefjes gebruikt.

Wie de auto in zijn achteruitkijkspiegel ziet, hoeft zich minder zorgen te maken. De Browning-machinegeweren achter de voorste richtingaanwijzers werken niet. Ook passagiers zijn veilig: de schietstoel van de bijrijder is naar verluidt onklaar gemaakt. Uit welk land de gelukkige bieder met het hoogste bod komt, is niet bekend.