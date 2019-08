Arubaanse minister van Justitie: acht jaar extra cel na ontsnapping

De Arubaanse minister van Justitie Andin Bikker wil gedetineerden die uit de gevangenis ontsnappen, een strafverhoging van acht jaar opleggen. Dat heeft de minister donderdag bekendgemaakt aan het Caribisch Netwerk. Ook wil Bikker mensen die gedetineerden helpen te ontsnappen zwaarder straffen en de gevangenis beter beveiligen. De afgelopen maanden ontsnapten vijf gedetineerden op het eiland.

Bikker erkent dat het te makkelijk is om uit de gevangenis te breken. Het pand is verouderd en er is te weinig personeel, dat zich bovendien vaak ziek meldt. Hij belooft dat het zogenoemde Korrektie Instituut Aruba (KIA) voorzien zal worden van nieuwe hekken. De minister zegt bovendien te onderzoeken of er zwakstroom op het prikkeldraad gezet kan worden.

Volgens de minister is Aruba al decennialang toe aan een nieuwe gevangenis, die door „slechte overheidsfinanciën” nog steeds niet gebouwd is. Binnen twee jaar moet de nieuwe gevangenis er komen, stelt Bikker nu. Deze moet veiliger worden én op een meer centrale plek op het eiland komen, waardoor het aantrekkelijker moet worden voor personeel.

Vijf ontsnappingen

Bikker reageert met de maatregelen op de ontsnapping van twee gevangenen uit de Arubaanse gevangenis eerder deze week. Twee broers wisten uit de jeugdafdeling te ontsnappen en zijn nog altijd op vrije voeten. Het incident staat niet op zichzelf: eerder dit jaar ontsnapten ook al twee gedetineerden uit het KIA. Vorige maand wist bovendien een veroordeelde moordenaar uit een cel op het politiebureau van Santa Cruz te vluchten.

De man die uit de politiecel ontsnapte, kon dankzij vier handlangers bijna een maand onder de radar van justitie en politie blijven. Bikker wil voorkomen dat dit opnieuw gebeurt door de celstraf op het helpen bij een ontsnappingspoging te verdubbelen van vier naar acht jaar.