Aantal verkeersdoden onder kinderen sterk afgenomen

Het aantal kinderen in de leeftijd tot 14 jaar dat overlijdt in het verkeer is de afgelopen decennia sterk afgenomen, blijkt uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Ook raken ze minder vaak ernstig gewond door een verkeersongeval.

In de periode 1996-2000 waren er jaarlijks gemiddeld 65 verkeersdoden in de leeftijdscategorie 0-14 jaar. In 2018 waren dat er nog negentien. De verbetering van de verkeersveiligheid komt vooral door de toename van dertigkilometerzones, de verbeterde veiligheid van auto’s voor inzittenden en meer gebruik van kinderzitjes en -stoeltjes.

De SWOV doet ook voorstellen voor maatregelen om de verkeersveiligheid nog verder te verbeteren. Zo noemt zij snelheidsreducties, geautomatiseerde noodremsystemen in auto’s, het gebruiken van goede beschermmiddelen zoals de fietshelm. Ook pleit ze ervoor kinderen al op jonge leeftijd onder begeleiding veel ervaring op te laten doen in het verkeer.