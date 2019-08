92-jarige Nederlander krijgt Russische onderscheiding na brief aan Poetin

De 92-jarige Albert Gietelink uit Almelo heeft donderdag een onderscheiding gekregen van de Russische ambassadeur in Den Haag, meldt RTV Oost. Hij had in januari een brief gestuurd aan president Poetin waarin hij zijn zorgen uitte over de slechte verhouding tussen Rusland en het westen. Het is de eerste keer dat een dergelijke onderscheiding werd uitgereikt.

„Het is toch eigenlijk wel droevig dat we 74 jaar na het verslaan van Nazi-Duitsland nog steeds een vijandige verhouding hebben met Rusland”, schrijft Gietelink. Verder zei hij zich zorgen te maken over de relatie tussen de Amerikaanse president Trump en Poetin en het opzeggen van de kernwapenverdragen.

Wat voor onderscheiding Gietelink precies heeft gekregen, weet hij niet. „Dat maakt me ook niet zo veel uit”, zegt de Almeloër tegen RTV Oost. Het Russische persbureau Tass spreekt van een eerbetoon voor „zijn bijdrage aan de ontwikkeling van vriendschappelijke relaties”.

De Russische ambassade had aangeboden Gietelink met de auto op te halen, maar dat vond de man niet nodig. Hij ging met de trein naar Den Haag en mocht vijftien mensen naar de uitreiking meenemen. Gietelink zei „zeer vereerd” te zijn de onderscheiding in ontvangst te mogen nemen.