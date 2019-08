Weinig te besteden, toch een leuke zomer

Twee tengere kinderen klampen zich vast aan de benen van Marcel Glas. Beiden hebben vuurrood haar. Af en toe kijken ze, vanachter zijn benen, naar de groep kinderen aan tafel. Geduldig pelt hij ze los, tot ze zitten. Tien minuten later zit de jongste, Heather (5), druk te kletsen met anderen aan tafel. Haar broer Owen (7) zit zwijgend naast haar. Ze gaan vanmiddag kleien met lerares Godelieve Döll.

Heather en Owen gaan, net als de helft van de kinderen hier aan tafel, niet met vakantie deze zomer. Maar ze hebben geluk, want twee bevlogen gemeenteambtenaren, Bibi Schuurs en Nienke Heerius, hebben met 15.000 euro aan ‘Klijnsma-gelden’ – bedoeld voor de bestrijding van kinderarmoede – en een aantal vrijwilligers 35 activiteiten voor ze georganiseerd deze zomervakantie. Deze ochtend was het buiten, verven met zand, ’s middags is het kleien.

Heather en Owen behoren tot de 800 kinderen in het Brabantse Oosterhout (van de 10.000) die opgroeien op of onder de armoedegrens. Marcel Glas (39), bij wie ze wonen, heeft een bijstandsuitkering, vertelt hij. Van zijn 17de tot zijn 37ste was hij automonteur, maar hij raakte arbeidsongeschikt. Eerst kreeg hij een hartinfarct, daarna een burn-out en pijnklachten. De moeder van Heather en Owen heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis en kan al drie jaar niet voor ze zorgen.

Het gaat best goed met Heather en Owen, zegt Marcel. Maar op vakantie – nee, dat zit er niet in. Marcel heeft wel de avondvierdaagse met ze gelopen. Dat vonden ze geweldig. Ze zitten op zwemles en kunnen onbeperkt zwemmen in de zomer, en ze komen hier.

Dit soort gezinnen, daar doet Bibi Schuurs het voor. „Ik kan de armoede niet wegnemen, maar ik kan de kinderen en ouders wel een leuke zomer bezorgen”, zegt ze op de Zomerkaravaan, zoals het project van de gemeente Oosterhout heet.

Gebrek aan geld

Volgens de recentste cijfers leven in Nederland 292.000 kinderen in armoede, van wie 117.000 jarenlang. Dat is 9 procent van alle 3,3 miljoen minderjarigen. Gebrek aan geld is volgens budgetvoorlichter Nibud de meest genoemde reden dat mensen niet op vakantie gaan. Andere redenen waarom ruim een kwart van de bevolking dit jaar niet met vakantie gaat, zijn volgens het Nibud ouderdom, ziekte of omdat mensen dat niet willen.

Schuurs heeft voor de zes vakantieweken van alles georganiseerd: dans en theaterworkshops, sport- en spelmiddagen, disco-zwemmen, een bezoek aan de bioscoop en aan het museum, een speurtocht op de kinderboerderij en als uitsmijter: munten die te gebruiken zijn op de jaarlijkse kermis.

De gemeente Oosterhout heeft ‘leergeld’ van 97.000 euro per jaar voor de achthonderd kinderen uit arme gezinnen. Daar komt 125.000 euro aan ‘Klijnsma-gelden’ bij – vernoemd naar oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma. Daarvan kunnen ouders zaken betalen als een fiets, een laptop, zwemles of een cursus. De kinderen mogen één hobby uit dat potje betaald krijgen: voetbal, judo of muziekles. Maar in de zomer stopt alles: school, het sportseizoen en als je pech hebt, zijn je vrienden en iedereen in de buurt wél weg, met vakantie.

Ruairidh (12) komt bij de Zomerkaravaan wanneer hij zin heeft, hij woont vlakbij. Wat hij gaat doen deze zomer? Vissen en buiten spelen. Hij heeft gisteren een karper gevangen met zijn vader. „Dat was vet.”

Het is niet eens makkelijk om alle kinderen te bereiken voor wie de Zomerkaravaan bedoeld is, zegt Schuurs. De basisvoorwaarde is er: alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Er komen ook kinderen van de buitenschoolse opvang op af, van wie de ouders gewoon aan het werk zijn.

En toch merkt ze dat er behoefte is aan activiteiten die niets kosten: de speurtocht op de kinderboerderij, die normaal 50 cent per kind kost, werd vorig jaar op één dag tijdens de Zomerkaravaan door driehonderd kinderen bezocht – omdat het gratis was. Ook de sportmiddagen op woensdagen zijn een succes. Vorig jaar zaten er tientallen kinderen elke woensdag de hele ochtend te wachten op het veld tot het begon.

Dat sommige ouders in de schuldsanering zitten, is wel eens een probleem. „Ik vind het leuk als ouders meehelpen met activiteiten organiseren voor kinderen in hun wijk”, zegt Schuurs. „Maar toen ik 500 euro voor materiaalkosten wilde overmaken aan een moeder, kon dat niet. Dat mocht niet op haar rekening komen in verband met de schuldsanering.”

Over deze serie Binnenkort als de scholen weer beginnen, komen de kinderen vol vakantieverhalen de klas in. Maar veel kinderen gaan helemaal niet op vakantie. Er is geen geld voor. Deel 1 van een tweeluik over de thuisblijvers.