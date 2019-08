Voorwaardelijke celstraf voor dodelijk aanrijding tijdens epileptische aanval

Een vrouw die in mei 2014 twee mensen doodreed terwijl ze een epileptische aanval had, is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Ze mag ook zes jaar geen auto meer besturen. De vrouw, Julia H., is door eerder opgelopen hersenschade verminderd toerekeningsvatbaar, maar is volgens het gerechtshof in Den Haag niettemin verantwoordelijk voor het ongeluk.

De destijds 49-jarige H. reed vijf jaar geleden op een landweg bij Hellevoetsluis twee Poolse voetgangers en een fietser aan. Uiteindelijk belandde ze met haar auto in de sloot. De voetgangers - een man van 29 en een vrouw van 23 - overleefden dat niet, terwijl de fietser het er met lichte verwondingen vanaf bracht.

Begin 2018 werd H. voor het veroorzaken van de botsing veroordeeld tot twee jaar cel. De rechtbank rekende haar zwaar aan dat ze achter het stuur was gekropen terwijl ze wist dat ze een epileptische aanval kon krijgen. Ze had nota bene in de voorafgaande jaren door aanvallen al acht botsingen gehad. H., die zich niets zegt te herinneren van het ongeluk, ging in hoger beroep.

Trap van paard

Dat de straf nu lager uitvalt, komt doordat het hof H. verminderd toerekeningsvatbaar acht. Ze liep in 1992 hersenletsel op door een trap van een paard tegen haar hoofd. Daardoor kan ze de gevolgen van haar handelen moeilijk overzien, is ze impulsief en ontbreekt het haar aan empathisch vermogen. Justitie had vanwege het hersenletsel om vrijspraak gevraagd. Volgens het hof is het ongeluk echter nog altijd H.’s schuld.

Drie dagen na de dodelijke aanrijding ging H. weer met de auto de weg op, ondanks dat haar rijbewijs was afgepakt. Ook daarvoor heeft het hof haar donderdag veroordeeld. Eerder sprak de rechtbank haar juist vrij van rijden zonder rijbewijs, omdat er onvoldoende bewijs zou zijn. H. werd er ook van beschuldigd dat ze eind 2013 loog tijdens een medische keuring om een nieuw rijbewijs te krijgen. Het hof vond dat daar niet genoeg bewijs voor was en sprak haar vrij.