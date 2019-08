Virgil van Dijk genomineerd als Europees voetballer van het jaar

Virgil van Dijk is een van de drie genomineerden voor de titel Europees voetballer van het jaar. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA donderdag bekendgemaakt. Ook Lionel Messi (FC Barcelona) en Cristiano Ronaldo (Juventus) maken kans op de prijs. Bij de voetbalsters valt Vivianne Miedema met een vierde plaats buiten de shortlist. De uitreiking vindt over twee weken plaats.

De prijs voor Europees voetballer van het jaar wordt ieder seizoen uitgereikt aan een speler die onder contract staat bij een club uit Europa en bestaat sinds 2011 in de huidige vorm. De jury wordt gevormd door de tachtig trainers van de clubs uit de groepsfase van de Champions League en Europa League en 55 journalisten. Ronaldo won de prijs al drie keer eerder, Messi twee keer. Vorig jaar was de Kroaat Luka Modric van Real Madrid de beste.

Van Dijk won vorig seizoen met Liverpool de Champions League en woensdag pakte hij met de Engelse club de Europese Supercup. Ronaldo werd in Italië met Juventus landskampioen, Messi met FC Barcelona in Spanje. De 28-jarige aanvoerder van het Nederlands elftal is de eerste verdediger die tijdens de verkiezing van de Europese voetbalbond bij de beste drie behoort. Arjen Robben was in 2014 de laatste Nederlander in de topdrie, toen hij derde werd.

Achtste plaats

De uitreiking is op 29 augustus, tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League. De UEFA maakte donderdag al wel de rest van de toptien bekend. Daarop staan Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong op een gedeelde achtste plaats.

Eerder dit jaar werd Van Dijk al uitgeroepen tot speler van het jaar in Engeland. Hij maakt ook kans om beste speler ter wereld te worden. Die prijs wordt op 23 september uitgereikt door de internationale bond FIFA.

De tien spelers die kans maken om de beste ter wereld te worden, onder wie ook De Ligt en De Jong, staan allemaal onder contract bij een club in Europa. Bij de vrouwen dingt Miedema mee naar de prijs. Naast trainers en journalisten mogen bij de prijs van de FIFA ook spelers en voetbalfans stemmen op hun favorieten.

Who would be your 2018/19 UEFA Men's Player of the Year? 🤔 ⭐️ Leo Messi?

⭐️ @Cristiano Ronaldo?

⭐️ @VirgilvDijk? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2019