Van Wolfswinkel mogelijk jaar uitgeschakeld vanwege hersenaneurysma

Bij voetballer Ricky van Wolfswinkel, spits van FC Basel, is een aneurysma in de hersenen gevonden. Hij moet geopereerd worden, wat betekent dat hij zeker zes tot twaalf maanden niet kan voetballen. Dat heeft de Zwitserse club donderdag gemeld. Van Wolfswinkel zegt zelf „dankbaar” te zijn dat het aneurysma is ontdekt. „Meestal is het al te laat als het ontdekt wordt.”

Vorige week kreeg Van Wolfswinkel tijdens het play-offduel tegen de Oostenrijkse club LASK Linz in de slotfase een harde klap op zijn hoofd tijdens een duel. Hij bleek daardoor een hersenschudding te hebben opgelopen. Bij een vervolgonderzoek werd het aneurysma in zijn hersenen gevonden. Dat is een dunne plek in de wand van een hersenslagader. Het aneurysma kan scheuren, wat voor een hersenbloeding kan zorgen. Vaak wordt een dergelijk aneurysma pas ontdekt na een hersenbloeding.

De 30-jarige Van Wolfswinkel wordt binnenkort geopereerd. Wanneer precies is nog niet bekend. Daarna wacht een herstelperiode van een half jaar tot een jaar. Van Wolfswinkel zegt zich te gaan richten op zijn gezondheid en een „zo snel mogelijk herstel”. „Zodat ik weer kan doen wat ik het liefst doe: voetballen.”

De oud-speler van Vitesse tekende in 2017 een contract bij FC Basel tot medio 2020. Feyenoord toonde de laatste tijd interesse in de speler uit het Utrechtse Woudenberg, maar zette enkele dagen geleden een streep door de transfer vanwege het nieuws over zijn hersenschudding. Van Wolfswinkel had Nicolai Jørgensen moeten vervangen, die door een knieblessure niet kan spelen.

De international doorliep de jeugdopleiding bij Vitesse. Hij werd bij de Arnhemse club in het seizoen 2008-2009 topscorer met acht doelpunten. Vanaf 2009 voetbalde hij achtereenvolgens voor FC Utrecht, Sporting Portugal, Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis. Daarna keerde hij weer terug bij Vitesse, om daarna te tekenen bij FC Basel.

