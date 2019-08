Trump stuurt aan op ontmoeting met Xi

De Amerikaanse president Trump heeft donderdag via Twitter aangestuurd op een persoonlijke ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping. Trump wil dat China eerst een „vreedzame oplossing” voor de onlusten in Hongkong zorgt, voordat hij verder praat over een handelsdeal tussen VS en China. In Hongkong zijn inmiddels al tien weken demonstraties bezig die zich richten tegen de Chinese regering en haar invloed in Hongkong, een speciale administratieve regio van de Volksrepubliek.

Trump richt zich in verschillende Twitterberichten tot Xi. „Ik ken president Xi van China erg goed. Hij is een groot leider, die veel respect krijgt van zijn volk. Ik heb geen enkele twijfel dat president Xi snel en op een humane manier een oplossing zoekt voor het Hongkong-probleem. Persoonlijke ontmoeting?” schrijft Trump. Democratische en Republikeinse Congresleden hadden Trump eerder opgeroepen om zich harder op te stellen richting China.

Verder schreef Trump dat hij pas een nieuw handelsakkoord met China wil sluiten, als dat land de spanning in Hongkong op een nette manier heeft opgelost.

Militaire voertuigen in Shenzhen

Op satellietbeelden was woensdag te zien dat China tientallen militaire voertuigen heeft verzameld in Shenzhen, een stad vlakbij Hongkong. Dit zou kunnen duiden op militair ingrijpen in Hongkong door de Chinese regering. Trump zei toen op Twitter dat iedereen „kalm en veilig” moest blijven.

realDonaldTrump Donald J. Trump I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting? 14 augustus 2019 @ 22:59 Volgen