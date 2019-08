Tientallen Nederlanders in Zuidoost-Azië opgenomen met denguevirus

Het aantal Nederlandse vakantiegangers in Zuidoost-Azië dat dit jaar is opgenomen met het denguevirus is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Volgens Alarmcentrale Eurocross zijn er dit jaar 56 mensen opgenomen met het virus, dat ook wel knokkelkoorts wordt genoemd. Vorig jaar werden er 25 gevallen gemeld. Ook het Rode Kruis heeft meldingen gekregen van Nederlandse backpackers, meldt de hulporganisatie donderdag.

Op de Filippijnen is sinds vorige week sprake van een nationale dengue-epidemie, ongeveer 168.000 mensen hebben de ziekte tot nu toe gekregen en ruim zeshonderd mensen zijn er aan overleden. Ziekenhuizen hebben moeite alle patiënten te behandelen. In Vietnam hebben 80.000 mensen de ziekte en in Singapore zijn er dit jaar bijna vier keer zoveel gevallen als vorig jaar. De situatie zorgt ervoor dat er in sommige landen een tekort is aan donorbloed, dat soms nodig is bij de behandeling van de ziekte.

In verschillende landen in Zuidoost-Azië is een grote toename van de tropische infectieziekte te zien. Vooral Bangladesh, Cambodja, India, Laos, de Marshall eilanden, Vietnam, Sri Lanka, Thailand en de Filipijnen zijn zwaar getroffen. Het virus verspreidt zich dit jaar razendsnel vanwege de moessonregens. Dengue verspreidt zich via muggen, die zich voortplanten in stilstaand water. Het regenseizoen is nog maar net gestart en er is nu al sprake van een grote toename van het aantal infecties.

Hevige koorts

Mensen die ziek worden, krijgen last van hevige hoofdpijn, koorts, misselijkheid en pijn in de gewrichten. In ernstige gevallen kan de ziekte voor bloedingen zorgen en tot de dood leiden. Patiënten herkennen vaak de symptomen niet en denken dat ze last hebben van een hevige koorts. Ook hebben mensen soms geen geld om naar de dokter te gaan en herkennen artsen de ziekte ook niet altijd.

Gebrek aan preventieve maatregelen is een belangrijke oorzaak van de toename van het aantal infecties. Het Rode Kruis heeft campagnes opgezet om mensen bewust te maken van de ziekte. De hulporganisatie adviseert toeristen die naar de getroffen landen reizen om zich goed in te smeren met mugwerend middel zoals DEET en bedekkende kleding te dragen. Ook kan slapen onder klamboe helpen.