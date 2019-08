Tennisser Kyrgios krijgt boete van honderdduizend euro vanwege wangedrag

De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft donderdag een boete van 113.000 dollar (ruim honderdduizend euro) opgelegd gekregen van de internationale tennisorganisatie ATP. Dat meldt persbureau AFP. Kyrgios krijgt de boete omdat hij zich tijdens een wedstrijd op het toernooi in Cincinnati volledig had misdragen.

Kyrgios staat al jaren bekend als het enfant terrible van de tenniswereld, maar in de wedstrijd tegen de Rus Karen Chatsjanov woensdag - die hij in drie sets verloor - maakte hij het wel heel bont. Zo gebruikte hij onder meer een plaspauze om twee rackets kapot te slaan in de catacomben. Om daar te komen had hij de tennisbaan ook al zonder toestemming verlaten.

Lees ook dit profiel van Nick Kyrgios: Nick Kyrgios: ongrijpbaar fenomeen met een talent voor controverse

‘Aardappel met handen en voeten’

Tijdens de wedstrijd kreeg de Australiër het bovendien aan de stok met de Ierse umpire Fergus Murphy, omdat deze naar zijn mening de schotklok te vroeg aanzette. Spelers hebben sinds dit tennisseizoen 25 seconden om aan het volgende punt te beginnen. Kyrgios vond dat de scheidsrechter de klok al aanzette voordat hij de bal in zijn handen had.

Kyrgios, de huidige nummer 27 van de wereld, noemde Murphy vervolgens ook nog een „aardappel met handen en voeten” en zei dat de Ier „de slechtste umpire is die er rondloopt”. Daarvoor kreeg Kyrgios een strafpunt.

Op het laatste grandslamtoernooi van Wimbledon in Londen kreeg Kyrgios ook al een boete van 8.000 dollar (ruim 7.000 euro) voor onsportief gedrag tijdens zijn partijen in de eerste twee ronden.

Kijk hier de beelden van het wangedrag van Kyrgios in Cincinnati:

Insult chair umpire ☑️

Break racket ☑️

Break another racket ☑️ This Nick Kyrgios meltdown had everything 😳 pic.twitter.com/iiWToYiOzx — ESPN (@espn) August 15, 2019