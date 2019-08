Minder reclame op televisie in het eerste halfjaar van 2019

De Nederlandse tv-zenders hebben in het eerste halfjaar van 2019 minder reclame uitgezonden. Het aantal spotjes nam 6 procent af tot 2,8 miljoen; het aantal seconden reclame daalde 6 procent naar 51,7 miljoen. Dat meldt branchevereniging Screenforce.

Toch wisten de zenders hun inkomsten uit tv-reclame op peil te houden. Met name door een hogere prijs per commercial. Spotjes zijn korter dan pakweg tien jaar geleden (nu 23,3 seconden per spotje, destijds rond de halve minuut).

T-Mobile adverteerde in het eerste halfjaar van 2019 voor 17,2 miljoen euro (bruto) op de Nederlandse tv. Dat was 17 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het telecombedrijf is daarmee de dertiende adverteerder van Nederland, naar bruto mediabestedingen.

In de eerste zes maanden van dit jaar verdienden de belangrijkste publieke en commerciële tv-zenders in Nederland samen 394 miljoen euro. Een half procent meer dan in dezelfde periode in 2018. Toen vond de Olympische Winterspelen plaats, altijd goed voor extra reclame-inkomsten. Voor commerciële zenders als RTL en Talpa is reclame veruit de belangrijkste inkomstenbron. Reclame op de NPO ligt onder vuur. Minister Slob (Media, CU) wil dat de publieke omroep voor 20.00 uur reclamevrij wordt. Half september bespreekt Slob deze plannen met de Tweede Kamer.

Volgens Screenforce gingen de inkomsten uit gewone spotjes van 350 naar 354 miljoen euro. ‘Non-spot’-inkomsten zoals sponsoring, branded content en productplaatsing daalden van 41 naar 40 miljoen euro. Onder die laatste post vallen ook campagnes van RTL en Talpa in samenwerking met ‘influencers’, gebruikers van sociale media als Instagram met veel volgers. Al deze vormen van online-tv-reclame zorgen overigens nog steeds voor een marginale omzet. Online commercials vormen 4 procent van de spot-inkomsten en non-spot is online goed voor 9 procent.

De detailhandel (retail) blijft de grootste adverteerder. Voeding- en schoonmaakmiddelenproducenten Procter & Gamble en Unilever, nummers 1 en 2 op de adverteerderslijst, besteedden echter in het eerste halfjaar van 2019 een derde minder. Dat is gemeten naar bruto-inkomsten (zonder kortingen voor grote adverteerders). Kruidvat en Lidl adverteerden meer. (NRC)