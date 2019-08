Als ik de volle dorpsapotheek binnen loop, val ik ongewild in een gesprek tussen de apothekersassistente en een somber kijkende blondine van een jaar of achttien. „Dus mijn pil is momenteel niet leverbaar”? De assistente antwoordt dat er een gelijkwaardig alternatief beschikbaar is. Het meisje fleurt zichtbaar op: „Oh gelukkig maar”, zucht ze. „Want volgende week begint de ontgroening in Amsterdam!”

