Onderzoekers vinden microplastics in sneeuw op Noordpool

Onderzoekers hebben microplastics gevonden in sneeuw op de Noordpool. De kleine plasticdeeltjes zijn daar via de lucht terechtgekomen. Dat schrijven Duitse en Zwitserse onderzoekers in een woensdag gepubliceerd artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances. Tot voor kort was weinig bekend over verspreiding van microplastics via de lucht.

De wetenschappers namen sneeuwmonsters van ijsschotsen tussen Groenland en Spitsbergen en vergeleken die met monsters uit afgelegen gebieden in de Zwitserse Alpen en bewoonde Europese gebieden zoals Bremen. Het aantal deeltjes microplastics dat werd gevonden in de poolsneeuw (gemiddeld 1.760 per liter smeltwater) is volgens de onderzoekers „substantieel voor een afgelegen locatie als het poolgebied”. Een liter smeltwater in bewoonde gebieden bevatte gemiddeld 24.600 deeltjes microplastics.

Microplastics zijn stukjes kunststof van 0,5 millimeter of kleiner die vaak afkomstig zijn van grotere stukken plastic. Ze kunnen overal vandaan komen: van plastic in zee tot kleding van synthetisch materiaal. In sommige producten worden bewust microplastics toegevoegd, zoals in tandpasta. Eerder werd vooral onderzoek gedaan naar microplastics die via afvalwater en rivieren in zee terechtkomen en relatief weinig naar verspreiding via de lucht.

Rivieren en zeeën zitten vol met plastic deeltjes. Nog niet zo veel dat het giftig is, maar dat lijkt een kwestie van tijd

‘Verontreiniging van de atmosfeer’

De vondst van de plasticdeeltjes op de Noordpool duidt volgens de onderzoekers „op significante verontreiniging van de atmosfeer” en waarschuwen dat mensen mogelijk microplastics inademen. Het was al bekend dat mensen en dieren microplastics kunnen binnenkrijgen via bijvoorbeeld bronwater of het eten van vis. De Europese werkgroep SAPEA concludeerde begin dit jaar dat de kans klein is dat mens en natuur in Europa op dit moment schade oplopen door een te hoge blootstelling aan de plasticdeeltjes.

Franse en Schotse onderzoekers publiceerden in april een onderzoek waarin ze bekendmaakten microplastics te hebben gevonden in zeer afgelegen gebied in de Pyreneeën, op 1.400 meter boven zeeniveau. Vanwege de geringe bewoning in dat gebied moesten die deeltjes volgens de onderzoekers zo’n 95 kilometer via de lucht hebben afgelegd.