Nepalese overheid wil klimervaring en gids op Mount Everest

Er gaan zeer waarschijnlijk strengere regels gelden om de Mount Everest te kunnen beklimmen. Een speciaal opgericht comité heeft de overheid van Nepal nieuwe regels geadviseerd om de veiligheid op de hoogste berg ter wereld te vergroten. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. Dit jaar zorgden onervaren klimmers voor filevorming op de top.

Mensen die een vergunning aanvragen moeten volgens de nieuwe regels aantonen dat ze al eens een berg van minimaal 6.500 meter hoog hebben beklommen. De Mount Everest is 8.848 meter hoog. Ook moeten klimmers worden begeleid door een getrainde gids uit Nepal en een bewijs overleggen dat ze in goede gezondheid verkeren.

De regering van Nepal richtte na het afgelopen klimseizoen een adviescomité op van overheidsmedewerkers, klimexperts en klimorganisaties. Dit jaar overleden elf mensen tijdens beklimming van de Mount Everest, van wie negen op de zuidelijke route vanuit Nepal. Alleen 2014 (17), 2015 (14) en 1996 (12) waren dodelijkere jaren. Dat kwam vooral door sneeuwstormen en lawines, dit jaar door drukte.

File op de top

Het hoge aantal doden was het gevolg van drukte op de top. Op een foto die een Nepalese bergbeklimmer maakte, was een file van tientallen klimmers te zien. Door de opstopping kwamen meerdere klimmers niet uit met hun zuurstof en stierven ze aan uitdroging of uitputting.

Critici verweten Nepal te makkelijk vergunningen te verstrekken. Dit klimseizoen, dat duurde van maart tot en met juni, werd door de Nepalese overheid een recordaantal van 381 vergunningen voor 11.000 dollar (10.000 euro) per stuk afgegeven.

De Nederlandse bergbeklimmer Wilco Dekker, die dit jaar via de route vanuit Tibet de top bereikte, vertelde tegen NRC dat hij zich verbaasde over de onervarenheid van sommige klimmers. Hij kwam klimmers tegen op de berg „die er eigenlijk niet thuishoorden”.