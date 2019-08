Nederlandse Netflix-kijker houdt van bovennatuurlijke

De Nederlandse Netflix-kijker is gek op superhelden en sciencefiction. Stranger Things, Star Trek: Discovery en The Umbrella Academy behoren volgens onafhankelijk onderzoek tot de populairste series van de videodienst. Nederlanders die bingen houden meer van het bovennatuurlijke dan traditionele kijkers, die vaak nog een voorkeur hebben voor detectives en ziekenhuisseries.

Dat digitale kijkgedrag past in een wereldwijd beeld. Een rapport van onderzoeksbureau Parrot Analytics naar eigen producties van streamingdiensten (originals) toont dat de smaak in veel landen overeenkomt: series als Narcos, Orange is the New Black en The Handmaid’s Tale scoren overal. Hier en daar zie je subtiele verschillen. Zo is het dystopische Black Mirror een opvallende nummer 1 in Rusland.

Het wereldwijde onderzoek naar video-on-demand gaat over het eerste kwartaal van 2019. In die periode was The Umbrella Academy, over een ontspoorde familie van superhelden, het populairst in de meeste landen, ook in Nederland. Nu is dat Stranger Things. Volgens Netflix, dat vrijwel nooit kijkcijfers meldt, brak het derde seizoen van de griezelserie records: in ruim 40 miljoen huishoudens werd – in de eerste vier dagen na de lancering – minstens één aflevering gekeken.

Alleen digitale originals

Netflix domineert op het gebied van digitale originals met een wereldwijd aandeel van 65 procent. Het gaat hierbij niet om de hele tv-markt, maar alleen om producties speciaal gemaakt voor webdiensten, niet voor traditionele tv. Megahit Game of Thrones, in eerste instantie geproduceerd voor lineaire uitzending op HBO maar ook heel populair online, staat niet in de lijst, evenmin als series van de NPO.

Het onderzoek bevat geen harde kijkcijfers. De populariteit van series wordt in kaart gebracht aan de hand van diverse bronnen: data van de videodiensten, sociale media, blogs, downloads en recensiesites. Netflix zelf deelt alleen cijfers van grote hits, al belooft men meer transparantie in de toekomst.

Wereldwijd heeft Amazon Prime Video het op één na grootste marktaandeel (10,3 procent); derde met 7,7 procent is Hulu (niet beschikbaar in Nederland). Over 2018 had Netflix nog een aandeel van 71 procent.

Komend najaar betreden twee grote nieuwe concurrenten de markt: Apple en Disney lanceren hun eigen videodiensten. Disney+ begint op 12 november in de VS, Apple TV+ meldde nog geen begindatum. Ook begint HBO (WarnerMedia) volgend jaar een onlinevideodienst. Ook de fusie van CBS en Viacom zal gevolgen hebben. De strijd om eigen producties wordt alleen maar heftiger, iets waarvan grote makers nu al de vruchten plukken. Vorige week werd bekend dat de makers van Game of Thrones, David Benioff en D.B. Weiss, overstappen van HBO naar Netflix. Naar verluidt krijgen ze 200 miljoen dollar om series te maken.