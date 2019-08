Mijn zoon durft alleen in zijn luier te poepen

Moeder: „Mijn zoontje van bijna vijf wil alleen in zijn luier poepen. Hij was vroeg zindelijk maar bleef om een luier vragen als hij moest poepen. Nu, 2.5 jaar later doet hij dat nog steeds. Die grote poepluiers van hem zijn veel werk, zeker op vakantie. Komen we terug van het strand, moeten we ook hem nog schoonmaken.

„Hij moet het van ons altijd eerst even op de wc zonder luier proberen, dat doet hij dan braaf voor de vorm, maar dan komt er niks. We hebben al wc-papier in de pot gelegd om hem niet te laten schrikken van de plons, we houden zijn handen vast en persen met hem mee, hebben een kadootje in het vooruitzicht gesteld. Iemand opperde dat samen kleien zou kunnen helpen maar daar hield mijn geduld op. Ik heb vier kinderen in de leeftijd van een half jaar oud tot zes.

„Het is verder een motorisch handig, vrolijk kind. Soms wat angstig. Zou hij vast willen houden aan klein zijn?”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.

Zet knipjes in de luier

Carla Spaander: „In een druk gezin kan dit gedrag winst opleveren omdat het aandacht betekent: lekker gezellig op de wc met papa en mama. Het kan ook zijn dat hij het te spannend vindt om op de wc te poepen. Het wil dan wel eens helpen om in kleine stapjes te oefenen door knipjes in de luier te zetten. Leg de dubbelgevouwen luier plat neer, en knip in het midden van de onderkant een driehoekje zodat er, als je hem openvouwt, een ruit ontstaat. Hij kan beginnen met een heel klein knipje zetten, en dat steeds groter maken, net zo groot tot de poep uiteindelijk in de wc-pot valt. Soms heeft een kind alleen de plakstrip van de luier nog om.

Carla Spaander is systeemtherapeut in de kinder- en jeugdpschiatrie.

„U kunt met uw kind steeds overleggen wanneer hij durft om het driehoekje wat groter te knippen. Zo ondersteunt u wat wij ‘het dappere denken’ noemen. De beloning voor durven poepen met zo’n knipje is een één op één-moment met papa of mama.”

Exclusieve aandacht

Marga Akkerman: „Uw idee dat hij vast wil houden aan klein blijven, zou goed kunnen. Hij is de tweede van vier kinderen die kort na elkaar geboren zijn. Dan komt een terugval in ontwikkeling nogal eens voor, concreet in een terugval in zindelijkheid. Het kan ook zijn dat luierpoepen zijn manier is om uw aandacht voor zichzelf te hebben. Met zo veel jonge kinderen ben je als ouders vooral aan het regelen en schiet exclusieve aandacht er wel eens bij in. Met dit uitvoerige poepritueel heeft hij die aandacht goed voor elkaar.

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog.

„Meer persoonlijke aandacht kan dus een rol spelen. Geef die bij voorkeur op een manier die zijn ontwikkeling stimuleert. Bijvoorbeeld door dagelijks op een geschikt moment speciaal met hem een boekje te lezen. U kunt hem aan tafel een vaste plaats geven naast u. Hem geregeld vragen of hij het leuk vindt om een van de kleintjes te voeren. Zo kan hij zich groter gaan voelen.

„Bouw daarnaast uw aandacht voor de poepluier zoveel mogelijk af. Na een paar weken nieuwe aandacht kunt u ter sprake brengen dat hij gaat poepen zonder luier. Vindt hij zichzelf al groot genoeg om dat te proberen? Of liever eerst een tijdje op de po? Door hem hierover te laten meedenken, wordt het voor hem ook een belangrijk onderwerp in het kader van groter worden.”