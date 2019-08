Postzegel mag meer dan 1 euro kosten, PostNL gaat dat (nog) niet doen

Een postzegel op een brief of kaart mag bij de eerstvolgende prijsverhoging meer dan 1 euro gaan kosten. PostNL heeft van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) woensdag de ruimte gekregen om de tarieven van het basispakket aan postdiensten (post en pakketten) in 2020 te verhogen met 16,4 procent. Toch kiest het postbedrijf voor een kleinere verhoging van de postzegelprijs, zo liet PostNL in een reactie weten.

De afgelopen jaren maakte PostNL ook al geen gebruik van de volledige tariefruimte van de ACM bij het bepalen van de tarieven. Dit omdat het bedrijf vreest dat er anders minder post verstuurd wordt. De nieuwe prijs van een postzegel wordt later dit jaar bekend. Volgens het bedrijf zal de stijging „ver onder de 16,4 procent liggen”.

De huidige prijs voor een postzegel voor het versturen van post met een gewicht minder dan 20 gram binnen Nederland is 0,87 euro. Vorig jaar verhoogde PostNL het tarief met 5 procent, oftewel 4 cent. Dat terwijl een verhoging van 14,2 procent was toegestaan.

PostNL heeft al enkele jaren te maken met een tegenvallende winst door een krimpende postmarkt. Het aantal verstuurde brieven neemt al jaren af, terwijl het aantal pakketten juist toeneemt. Hoe minder post verstuurd wordt, des te hoger de tarieven mogen zijn van de ACM. (NRC)