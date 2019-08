‘Je wordt opener van Nederland’

Met een joint tussen zijn vingers zit de Engelse Theo Kent (22) onderuitgezakt op een bankje in een park in Amsterdam. De vorige drie keer dat hij Nederland bezocht, sloot hij dat op dezelfde manier af; met een smeulende peuk op dit bankje. „Het heeft iets droevigs, maar ik zie er de schoonheid wel van in. Met alles van waarde of betekenis in een rolkoffer op een bankje in een vreemde stad. Schitterend, toch?” Over een paar uur vliegt hij terug naar Sheffield.

Een lang weekend bezocht hij twee vrienden die op uitwisseling zijn in Utrecht. „Het zijn mijn beste vrienden en huisgenoten. Ze zijn al bijna een jaar hier, ik mis ze erg. Normaal staan we samen op, gaan tegelijkertijd naar bed, volgen college aan de University of Lincoln. Ze hebben nog een paar weken in Nederland, daarna komen ze gelukkig weer thuis.”

Begin januari, toen het nieuwe jaar net begonnen was, kwamen zijn vrienden als verrassing voor zijn verjaardag een paar dagen terug. Het is exemplarisch voor hun vriendschap. „De klik, de band, ik heb geen andere mensen met wie die zo sterk is. We zijn echt een drie-eenheid.”

Maar juist als zijn vrienden thuiskomen, staat hij alweer bijna op het punt te vertrekken. „Ik wil een jaar op uitwisseling naar Amsterdam. De meeste mensen in het Verenigd Koninkrijk zijn gesloten, delen weinig emoties. Mijn vrienden zijn door hun tijd in Utrecht opener geworden. Dat zou ik ook willen leren als ik in Nederland ga wonen.”

De voorgaande keren dat hij hier was, verbleef hij steeds een paar dagen in Amsterdam. „Wat me vooral opvalt zijn de gebouwen – oud, maar toch in goede staat. En dat er overal honden zijn. Ik ben gek op honden. Verderop liep een jongen met acht labradors, het was iets van een hondenuitlaatservice. Nog nooit van gehoord, maar het lijkt me een droombaan.”

Een onbezorgd leven, dat lijkt hem zo fijn. Zelf probeert hij aan de waan van de dag te ontsnappen, zoals nu op dit bankje. „De Chinese overheid bespioneert haar burgers, Turkije snoert journalisten de mond. In Engeland mogen we van geluk spreken dat onze grootste zorg de Brexit is.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 augustus 2019