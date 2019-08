Is de moord op Helmin Wiels politiek?

Een voormalig minister van Financiën die een huurmoordenaar gebruikt om de leider van een politieke partij en Statenlid te liquideren. Dat is wat er zich volgens het Openbaar Ministerie zes jaar geleden in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden heeft afgespeeld. Op 5 mei 2013 heeft politicus en zakenman George Jamaloodin de 54-jarige Helmin Wiels, corruptiebestrijder en oprichter van de onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano, volgens justitie op het strand van Curaçao laten doodschieten. Wegens het organiseren van de liquidatie eiste het OM in juni dertig jaar tegen Jamaloodin (42). Vrijdag wijst de rechtbank in Willemstad vonnis.

De strafzaak houdt de gemoederen op het Caraïbische eiland al zes jaar bezig. Politicus Wiels vertegenwoordigde „een significant deel van de bevolking”, zei officier van justitie Gert Rip in zijn requisitoir. „Daardoor is de rechtsorde zeer ernstig geschokt.”

Volgens justitie is de gokmaffia op het eiland verantwoordelijk voor de eerste politieke moord op Curaçao. Een van de nog niet berechte verdachten en volgens het OM mede-opdrachtgever in deze zaak is Robbie dos S., eigenaar van een loterijbedrijf dat op Curaçao en Sint-Maarten actief is en een halfbroer van Jamaloodin. De gokfirma financierde de partij van Jamaloodin en toenmalig minister-president Gerrit Schotte, de Movementu Futuro Kòrsou (MFK). Wiels wilde niet langer samenwerken met de MFK en keerde zich bovendien tegen plannen om gokken per sms te gaan toestaan. „Helmin Wiels stond politiek in de weg en moest daarom opgeruimd worden”, denkt Rip.

Schutter kreeg al levenslang

Voor de moord op Wiels zijn al eerder twee mensen veroordeeld. De Antilliaan die bekende voor een bedrag van 23.000 euro Wiels te hebben doodgeschoten, Elvis K. alias ‘Monster’, zit een onherroepelijke levenslange celstraf uit. Ook de ‘moordmakelaar’ en de man die Elvis betaalde, Nini F., is in hoger beroep veroordeeld tot 26 jaar celstraf. Beide mannen zitten in Nederland gevangen om te voorkomen dat ze in hun cel worden vermoord.

Het belangrijkste bewijs in de strafzaak zijn verklaringen van, deels anonieme getuigen en sms-verkeer tussen handlangers. Vanaf januari 2013 was er regelmatig in het Papiaments en in codetaal sms-contact tussen Jamaloodin en Nini F.

Op 30 april 2013 om 15.28 uur stuurt de moordmakelaar de volgende boodschap: ‘Broer, Wanneer kan ik je zien, zodat ik kan beginnen met werken? Broer, ik heb mijn uniformen al’.

Een dag voor de moord nodigt Jamaloodin Nini F. uit bij hem thuis. ‘Wanneer kun je langskomen, zodat ik het aan jou kan zeggen?’

Een paar uur voor de moord op Wiels stopt het sms-contact.

De berechting van Jamaloodin werd vertraagd omdat de voormalige minister na de veroordeling van de moordmakelaar in 2017 naar buurland Venezuela vluchtte. Het duurde anderhalf jaar totdat Venezuela bereid bleek Jamaloodin in september 2018 over te dragen aan de justitiële autoriteiten op Curaçao.

Volgens aanklager Rip – die in 2013 door het Nederlandse OM werd uitgeleend aan het OM van Curaçao – was de liquidatie van Wiels het resultaat „van een koele en berekende planning”. Het is voor justitie strafverzwarend dat er een volksvertegenwoordiger is vermoord. „Het democratisch proces in dit land waarin alle inwoners, politici en burgers zich vrij dienen te voelen hun mening te geven en misstanden aan de kaak te stellen, is getroffen.”

Jamaloodin ontkent moord

Jamaloodin heeft tijdens de rechtszaak ontkend de moord op Wiels te hebben laten uitvoeren. Hij gaf tijdens de strafzaak, waarin hij ook wegens fraude werd vervolgd, wel toe subsidiegelden die bestemd waren voor de verbetering van een sportveld in eigen zak te hebben gestopt.

Naast Jamaloodin is door aanklager Rip ook Gerrit Schotte vervolgd, de eerste minister-president van Curaçao – dat in 2010 binnen het koninkrijk land werd. Schotte werd in 2016 in Willemstad veroordeeld tot drie jaar cel wegens ambtelijke omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte tijdens zijn periode als minister-president. Ook hij is definitief veroordeeld en zit gevangen.

Met de vervolging van Jamaloodin is de strafrechtelijke afhandeling van de moord op Helmin Wiels nog niet ten einde. Tijdens de strafzaak zei aanklager Rip dat er nog steeds onderzoek gaande is naar mogelijke andere opdrachtgevers of intellectuele daders.

Als Jamaloodin vrijdag om 20.00 uur Nederlandse tijd wordt veroordeeld, zal het OM naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn ook Robbie dos S. dagvaarden voor zijn rol in de moordzaak. Het is onduidelijk of aanklager Rip die zaak nog kan afwikkelen. Hij heeft van het OM te horen gekregen dat hij in april 2020 weer aan de slag moet op het landelijk parket in Rotterdam.

Correctie donderdag 15 augustus: in een eerdere versie van dit artikel stond dat het OM een levenslange gevangenisstraf eist tegen George Jamaloodin. De eis is echter dertig jaar gevangenis. Hierboven is dat aangepast.

Helmin Wiels Anti-corruptie, voor onafhankelijkheid Helmin Wiels (Westpunt, 1958) was maatschappelijk werker. Hij maakte furore door in eigen programma’s op radio en televisie corruptie aan de orde te stellen. In 2003 richtte hij een eigen politieke partij op. Hij vond dat Curaçao onafhankelijk diende te worden.