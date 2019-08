Omdat er op sportgebied toch niks gebeurt – de helft van de Nederlandse atleten zit vast voor drugssmokkel, stadions kun je niet bezoeken wegens omwaaigevaar en belangrijke voetbalwedstrijden worden tegenwoordig gefloten door vrouwen – hebben we tijd voor iets anders. Is het u ook opgevallen dat steeds meer mensen stoppen met vlees eten? Sterker, dat topsporters dat ook doen?

Mij hebben ze mijn hele leven verteld dat je van vlees groot en sterk wordt. Dat je het nodig hebt voor proteïnes en sterke spieren. Hetzelfde gold voor melk. Daar zouden je botten sterk van worden. Van koeienmelk dan, want het was niet de bedoeling dat je aan de tepels van je huisdieren ging hangen. Van hun melk word je kennelijk niet groot en sterk, net zo min als van varkensmelk of melk van je eigenste moeder na een bepaalde leeftijd.

Sanne Visser was van 2014 tot 2016 Nederlands recordhouder deadlift. Ze buigt voorover en tilt 195,5 kg boven haar hoofd, maar ze is wel veganist. Die eet dus geen vlees, noch kaas, en drinkt geen melk. Crossfitter Jeremy Reijnders was in 2018 de fitste man van Nederland. Hij werd veganist om zijn prestaties te verbeteren, dat begon toen hij de documentaire Forks over Knives had gezien.

Bij het American footballteam Tennessee Titans eet de hele verdediging op plantbasis. De Titans wonnen weliswaar nooit de NFL, maar dat geldt ook voor negen andere teams die wel dieren aten. Kyrie Irving, vijf-voudig NBA All Star? Ook vegan. Hij werd het nadat hij de documentaire What The Health zag. Colin Kaepernick? Vegan. Venus Williams? Ook. Zij werd het om gezondheidsredenen, Kaepernick om morele.

We zagen hem al gras eten nadat hij Wimbledon won: Novak Djokovic. Nog een die alleen op plantbasis eet, het staat hem toe sneller te herstellen, zegt hij. Veganist wil hij niet worden genoemd, want hij houdt niet van labels, maar op plantbasis eten maakt je nog geen veganist. Als de snaren van zijn racket van darmen zijn, kan hij naar het label fluiten, al zou hij ongeschoren cactussen ontbijten.

Voetballers niet toch? Dacht ik. Mis. Mo Salah, Kun Agüero, Alex Morgan. Allemaal herbivoren. En er zijn meer.

In september gaat The game changers in première. Een documentaire geproduceerd door onder anderen James Cameron, Arnold Schwarzenegger en Jackie Chan. Met medewerking van topsporters schijnen de makers te tonen dat je vlees niet nodig hebt, sterker, dat je beter af bent zonder. Op weg naar de trailer struikel je al over filmpjes en commentaren van boze diereneters, maar eenmaal daar zie je Patrik Baboumian (de sterkste Duitser in 2011), voorbij sjokken met vier volwassen mannen op zijn schouders. Verlost van dat gewicht zegt hij: „Als mensen me vragen hoe ik zonder vlees te eten sterk als een os kan zijn, vraag ik of ze ooit een os vlees hebben zien eten.”

Nu het seizoen toch wat slap is, hebben we misschien tijd voor huiswerk. Laten we Forks over Knives kijken en What the health, twee documentaires, dat moet binnen twee weken te doen zijn. Dan is de komkommertijd waarschijnlijk wel voorbij.

Carolina Trujillo is schrijfster.