General Electric beschuldigd van miljardenfraude, aandeel keldert

General Electric (GE) wordt beschuldigd van megafraude door dezelfde klokkenluider die Bernard Madoffs ponzifraude heeft onthuld. Er zou een bedrag van zo’n 38 miljard dollar (34 miljard euro) mee gemoeid zijn. Harry Markopolos heeft woensdag een rapport online gezet genaamd General Electric, a Bigger Fraud Than Enron, refererend aan een van de grootste fraudezaken in de geschiedenis. Na de publicatie kelderde de aandelenkoers van GE direct met zo’n 15 procent.

De multinational is marktleider van de elektronicamarkt en handelt onder meer in technologie, elektronica en financiële dienstverlening. Het bedrijf, dat zo’n 280.000 mensen in dienst heeft, staat in de Forbes Global 2000 op plek 68 van de grootste ondernemingen ter wereld. Markopolos stelt in zijn rapport dat GE afstevent op een faillissement en zo’n 29 miljard dollar aan verliezen geheim houdt.

GE ontkent

GE ontkent de aantijgingen en zegt dat het zijn boekhouding op orde heeft. Het bedrijf wordt al wel onderzocht door de financiële toezichthouder SEC in de VS en het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege onregelmatigheden in de boekhouding.

De beschuldigingen komen niet van zomaar iemand. Markopolos is vooral bekend vanwege de onthulling van de zogenoemde ponzifraude door Bernard Madoff. Deze voormalige zakenman werd in 2009 tot 150 jaar celstraf veroordeeld voor grootschalige fraude, waarmee 65 miljard dollar gemoeid was.

De beschuldigingen aan het adres van GE doen bovendien denken aan een andere onthulling die Markopolos deed. Begin deze eeuw onthulde de klokkenluider dat het Amerikaanse energiebedrijf Enron 20 miljard dollar in het rood stond. Niet veel later vroeg het bedrijf faillissement aan, waar GE volgens Markopolos dus ook op afstevent.