Feyenoord naar play-offs na gelijkspel tegen Dinamo Tbilisi

Feyenoord heeft de play-offs van de Europa League bereikt na een gelijkspel tegen Dinamo Tbilisi. De return in Georgië eindigde in 1-1. De thuiswedstrijd had de ploeg van trainer Jaap Stam vorige week met 4-0 gewonnen.

Door een fout van Jan-Arie van der Heijden kon Levan Sjengelia Dinamo Tbilisi in de 52ste minuut op voorsprong brengen (1-0). In het vrijwel lege stadion bracht Eric Botteghin vijf minuten later de gelijkmaker op zijn naam. Door een straf van de tuchtcommissie van de UEFA mochten er geen fans van Dinamo naar binnen. Feyenoord daarentegen werd gesteund door ongeveer 140 fans. Zij hadden al een ticket aangeschaft voordat de UEFA het vonnis uitsprak.

Feyenoord speelt in de play-offs tegen het Zweedse IFK Norrköping of het Israëlische Hapoel Beer Sheva. AZ neemt het donderdagavond op tegen FC Marioepol, PSV speelt tegen FK Haugesund. (ANP)